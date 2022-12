È morto Frank Vallelonga Jr., l’attore trovato senza vita su un marciapiede del Bronx Frank Vallelonga Jr. è stato trovato morto su un marciapiede del Bronx, a New York. Un uomo sarebbe stato arrestato con l’accusa di occultamento di cadavere. La notizia di Fox News.

A cura di Gaia Martino

L'attore Frank Vallelonga Jr. è morto all'età di 60 anni. Lo scorso lunedì, alle 3.50 di notte, era stato trovato un uomo su un marciapiede di New York, nella zona del Bronx: dopo tutti gli accertamenti, la polizia ha identificato il defunto. Si trattava del famoso attore di Green Book, figlio dell'ex buttafuori di Copacabana Frank Vallelonga Sr., noto come Tony Lip. La notizia del tabloid Fox News.

Le cause della morte

Il corpo di Frank Vallelonga Jr. è stato ritrovato lunedì poco prima delle 4 del mattino su un marciapiede di New York, tra le strade del Bronx. Fox News fa sapere che il dipartimento di polizia di New York ha ricevuto "una chiamata riguardante un uomo privo di sensi di fronte al 1243 di Oak Point Avenue, entro i confini del 41 Precinct", e al suo arrivo ha trovato il cadavere in strada "senza segni evidenti di traumi, non cosciente". Si legge che il defunto sarebbe stato identificato soltanto 3 giorni dopo.

La causa di morte esatta non è stata ancora scoperta, ma la polizia ha arrestato un uomo di nome Steven Smith, accusato di occultamento di cadavere umano. Le telecamere della zona avrebbero ripreso il momento in cui Smith avrebbe scaricato il corpo senza vita dell'attore da un'automobile al marciapiede. "Era morto, ha avuto un'overdose", le parole dell'uomo ora indagato, riportate dal tabloid. L'indagine risulta essere ancora in corso, si legge, e si attendono le cause della morte ufficiali dal medico legale.

La carriera di Frank Vallelonga Jr

Frank Vallelonga Jr è il protagonista di Green Book (2018), film che racconta la storia del padre, ex buttafuori di Copacabana assunto per proteggere un pianista nero Don Shirley. Vallelonga Jr ha interpretato il fratello di suo padre, Rudy. L'attore scomparso ha interpretato anche altri ruoli al cinema e in tv, in The Birthday Cake, Vendetta di famiglia (2012) e A Brilliant Disguise.