È morto David Soul, il detective Hutchinson di Starsky e Hutch David Soul, noto per aver interpretato l'iconico detective Kenneth Hutchinson del duo Starsky e Hutch, è morto all'età di 80 anni.

David Soul, noto per aver interpretato l'iconico detective Kenneth Hutchinson del duo Starsky e Hutch, è morto all'età di 80 anni. A dare la notizia è il magazine americano di gossip Tmz. Era nato a Chicago ma aveva cittadinanza inglese. Oltre alla popolare serie tv anche "Le notti di Salem", "Star Trek" e il cult "Una 44 Magnum per l'Ispettore Callaghan" accanto a Clint Eastwood.

Come è morto David Soul

David Soul è morto giovedì in un ospedale a Londra in seguito a una battaglia contro il cancro. Stando a quanto riportato da Tmz, l'attore ne soffriva da tempo così come numerosi erano stati i problemi di salute patiti in vecchiaia. In particolare, David Soul soffriva di una broncopolmonite cronica, dovuta a più di 50 anni come accanito fumatore: "Fumava tre pacchetti di sigarette al giorno", racconta il quotidiano.

La carriera di David Soul

David Soul è diventato un'icona pop assoluta negli anni '70 proprio grazie a Starsky e Hutch. Era il detective dai capelli biondi e dagli occhi di ghiaccio accanto al detective Dave Starsky, interpretato invece da Paul Michael Glaser. David Soul è apparso in tutti i 92 episodi della serie, coprendo un arco di quattro stagioni dal 1975 al 1979 e dirigendo anche alcuni episodi. Tra gli altri show popolari anche "Le notti di Salem", prima miniserie tratta dall'omonimo romanzo di Stephen King e diretta da Tobe Hopper nella quale ha interpretato il protagonista Ben Mears e che in Italia uscì con il titolo "Gli ultimi giorni di Salem", accorpata in una versione unica da 112 minuti. Prima della grande popolarità con la serie, si era fatto apprezzare nel ruolo dell'agente Davis nel film Una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan. David Soul si era affermato anche come cantante pubblicando, tra il 1976 e il 2020, cinque album in studio e ben sette raccolte.