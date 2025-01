video suggerito

È morto Claude Jarman Jr., l’attore del film Il cucciolo aveva 90 anni Claude Jarman Jr. è morto a 90 anni. L’attore, noto soprattutto per la sua interpretazione nel film Il cucciolo, vinse l’Oscar giovanile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

È morto l'attore americano Claude Jarman Jr. all'età di 90 anni. Noto per la sua interpretazione ne Il cucciolo, è venuto a mancare domenica 12 gennaio nella contea di Marin a Kentflied, in California. A darne l'annuncio è stata sua moglie Katherine al The Hollywood Reporter.

La morte di Claude Jarman Jr.

Claude Jarman Jr. è morto nel sonno a 90 anni per cause naturali nella sua casa in California. L'attore lascia sua moglie Katherine, con cui era sposato da quasi quarant'anni, e i sette figli Claude III, Murray, Elizabeth, Vanessa, Natalie, Sarah e Charlotte, nati da tre diversi matrimoni e otto nipoti. La star de Il cucciolo, sarà sepolta a Nashville, mentre a San Francisco avrà luogo una cerimonia in suo onore.

La carriera di Claude Jarman Jr.

A soli 12 anni, Claude Jarman venne scelto come protagonista del film Il cucciolo nel ruolo di Jody Baxter, figlio di Gregory Peck e Jane Wyman. La sua interpretazione fu talmente convincente da fargli guadagnare un Oscar giovanile nel 1947, rendendolo uno dei più giovani vincitori degli Academy Award. Nel corso degli anni prese parte a diversi film, tra questi: L'isola sulle montagne, Primavera di sole, Donne di frontiera, Nella polvere del profondo sud, La carovana maledetta, Rio Bravo, Tutto per tutto, Il nodo del carnefice. Jarman si allontanò progressivamente dalla carriera di attore per dedicarsi alla produzione. Fu autore del documentario del 1972 sul promotore musicale Bill Graham e realizzò diversi film sulla Marina. La sua ultima apparizione risale alla miniserie della NBC Colorado del 1978-79. Nel 2018 pubblicò il libro My Life and the Final Days of Hollywood.

La vita privata di Claude Jarman Jr

Dal matrimonio con la prima moglie Virginia, con cui fu sposato dal 1959 al 1968, Claude Jarman nacquero Elizabeth, Claude Jarman III e Murray. Dopo il divorzio, convolò a nozze con Mary Ann da cui ebbe Natalie e Vanessa. Dalla terza moglie, sposata nel 1986, nacquero Charlotte e Sarah.