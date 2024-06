video suggerito

È morto Armando Pugliese, il regista di Masaniello aveva 76 anni Allievo di Ronconi, si specializzò nella trasposizione teatrale di opere letterarie. Stimato da Italo Calvino, diresse Il Barone Rampante. Il suo Masaniello è ancora oggi uno degli spettacoli più amati, celebrati e ricordati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

È morto Armando Pugliese, storico attore e regista teatrale. Allievo di Luca Ronconi, stretto collaboratore e amico di Elvio Porta, il regista nato a Napoli è morto all'età di 76 anni. Era tuttora attivo nel suo campo, sempre presente anche sui social network. Al nome di Armando Pugliese si lega quello di maestri assoluti delle arti e della letteratura, come Italo Calvino, Orazio Costa Giovangigli, Turi Ferro, Luca De Filippo.

La carriera di drammaturgo inizia proprio grazie a Italo Calvino, che volle affidargli il suo Barone Rampante per la riduzione teatrale. Da quel momento, allestisce numerose rappresentazioni di testi letterari. Negli anni '80 si trasferisce a Mola di Bari e fonda una officina teatrale permanente con la cooperativa Teatro Sud. Ha firmato in tutto 160 regie per i principali teatri stabili italiani, ma anche lavorato con le migliori compagnie teatrale private. Ha diretto con la compagnia di Luca De Filippo O scarfalietto di Eduardo Scarpetta, Ogni anno punto e a capo e Questi Fantasmi di Eduardo De Filippo.

Tra gli allestimenti rimasti nella storia e nella memoria degli appassionati c'è sicuramente il suo Masaniello, scritto con Elvio Porta, oltre a uno spettacolo tratto dall'opera di Curzio Malaparte, La pelle. Nel corso della sua carriera, ha vinto i premi più prestigiosi come il premio Ubu, il Biglietto d'oro Agis e Gli Olimpici del Teatro. La sua ultima direzione è stata La compagnia del sonno di Roberto Alajmo per il Teatro di Napoli nel 2023. Al cinema esordì nel 1981 per Manolesta di Pasquale Festa Campanile. Fu nel cast del film a episodi I vesuviani nel 1997 e Lina Wertmüller lo diresse in Ferdinando e Carolina nel 1999. Nel 2002 è in Volesse il cielo! di Vincenzo Salemme. Per la televisione torna a lavorare con Lina Wertmüller nel film tv Francesca e Nunziata e nel 2019 è guest per un episodio della seconda stagione di Rosy Abate.