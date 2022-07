È morto Amedeo Ricucci, il giornalista e reporter della Rai aveva 63 anni È morto il giornalista e reporter della Rai Amedeo Ricucci: lottava da anni contro un tumore al fegato, si è spento all’età di 63 anni. Amici e colleghi lo salutano sui social: “Ci mancherai”

A cura di Gaia Martino

Si è spento all'età di 63 anni Amedeo Ricucci, il noto giornalista e reporter della Rai, che lottava da tre anni contro un tumore al fegato. Si trovava in un albergo di Reggio Calabria, intento a realizzare uno speciale sulla ‘Ndrangheta per il TG1, quando si sarebbe accasciato per un malore che gli è stato fatale. Classe '58, di Cosenza, Amedeo Ricucci ha seguito i più importanti conflitti degli ultimi vent'anni, dal viaggio in Somalia con Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, alla Siria, dove fu sequestrato insieme ai colleghi Elio Colavolpe, Susan Dabbous e Andrea Vignali, e liberato 11 giorni dopo. L'Italia piange oggi la sua scomparsa.

La carriera di Amedeo Ricucci

Il giornalista professionista lavorava in Rai dal 1993: è stato l'inviato speciale di programmi come Professione Reporter, Mixer, era il reporter del TG1. Ha seguito importanti conflitti nel mondo, come in Somalia: era con Ilaria Alpi e Miran Hrovatin nel viaggio che si concluse nel '94 con la morte della giornalista del Tg3 e del suo cameraman. Amedeo Ricucci è stato sequestrato in Siria nel 2013 da Fronte al Nusra, un gruppo armato jihadista passata in quei giorni all'ISIS: era insieme ai giornalisti Elio Colavolpe, Susan Dabbous e Andrea Vignali e furono liberati dopo 11 giorni. Scomparso all'età di 63 anni, lo storico inviato di guerra nel corso della sua carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali tra cui il Premio Javier Valdez e il Carlo Azeglio Ciampi La schiena dritta.

L'addio di amici e colleghi

Si stanno moltiplicando al secondo i messaggi d'addio per Amedeo Ricucci. Amici e colleghi lo ricordano come uno dei più grandi professionisti del tempo: Giommaria Monti, autore di Rai Tre, Paride Leporace, la collega della Rai Cinzia Fiorato lo salutano su Facebook.

Leggi anche Morto Richard Benson, il musicista aveva 67 anni

"Se n'è andato un amico, Amedeo Ricucci: un grande inviato di guerra che ha rischiato spesso la vita per raccontare gli orrori. Qualche mese fa gli ho chiesto di intervenire in trasmissione sulla guerra e mi ha detto no, Gio. Non mi piace la piega che sta prendendo la discussione sull'Ucraina in Italia. Non è per voi, anzi. Ma sento troppa gente in giro parlare senza cognizione. La tua saggezza, la tua ironia, il tuo coraggio…. Ciao Amedeo" scrive Monti, "Sei stato sul campo fino all'ultimo minuto della tua vita. Sei un esempio di giornalismo vero, approfondito, preparato, competente. Hai dedicato la vita a raccontare i conflitti e le guerre, con una grande capacità di analisi e un pensiero critico tipico di chi sa quello che dice e racconta quello che sa. Oggi la pessima, orribile e inaccettabile notizia della tua scomparsa mi riempie di tristezza, per la persona che sei, per il giornalismo che rappresenti e anche per l'amico, disponibile, sempre. Ti voglio tanto bene, non ti dimentico" la Fiorato.