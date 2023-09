È morta l’ex gieffina Silvina Luna, il suo calvario iniziato con un intervento di chirurgia estetica La modella argentina ed ex concorrente del Grande Fratello aveva 43 anni e da oltre dieci anni “soffriva di insufficienza renale a seguito di un intervento di chirurgia estetica eseguito dal dottore Aníbal Lotocki”, attualmente interdetto dall’esercizio della professione.

A cura di Daniela Seclì

Silvina Luna è morta all'età di 43 anni. Il decesso è avvenuto giovedì 31 agosto. La modella e attrice argentina era ricoverata da oltre 80 giorni presso l'Ospedale italiano di Buenos Aires. Secondo quanto riporta La Nacion "da oltre dieci anni soffriva di insufficienza renale a seguito di un intervento di chirurgia estetica eseguito dal dottore Aníbal Lotocki", in passato conosciuto come il chirurgo delle celebrità, ma attualmente interdetto dall'esercizio della professione, dopo essere stato denunciato dalla stessa Silvina Luna e da altri volti noti.

Silvina Luna, il suo legale conferma la morte

Classe 1980, nata nella città di Rosario, Silvina Luna si era fatta conoscere in Argentina partecipando al Grande Fratello nel 2001. Dopo l'esperienza televisiva aveva continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo come modella, attrice e presenziando ad altri programmi tv. Più di recente aveva preso parte al reality El hotel de los famosos, ma si era vista costretta a ritirarsi a causa dei suoi problemi di salute. Il legale di Silvina Luna, Fernando Burlando, ha confermato la notizia della morte della 43enne con un post pubblicato su X:

Un finale che fa male e provoca pietà e indignazione. Speriamo che la lotta di Silvina aiuti la Giustizia a svegliarsi e la società a prenderne atto perché non ci siano più morti. Abbraccio la sua famiglia che non si è mai arresa e che, come Silvina, ha tenuto alta la guardia. Dio ti salvi, Luna.

L'intervento di chirurgia estetica che ha compromesso la sua salute

Secondo quanto riporta La Nacion, Silvina Luna si era sottoposta a un intervento estetico ai glutei nel 2011. In quell'occasione, le sarebbe stato iniettato del metacrilato mescolato ad altre sostanze rivelatesi tossiche. Da allora aveva sviluppato un'insufficienza renale. Era in lista per un trapianto di rene, ma purtroppo negli ultimi mesi le sue condizioni si erano aggravate. Si sottoponeva a dialisi tre volte a settimana. A giugno si era reso necessario un intervento d'urgenza, poche settimane dopo è arrivato il tragico epilogo.