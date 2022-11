È morta Kymberly Herrin, interpretò il fantasma che fa sesso con Dan Aykroyd in Ghostbusters È morta all’età di 65 anni Kymberly Herrin, storica ex playmate e attrice di Ghostbusters nota per la famosa scena “di sesso” tra il fantasma e Dan Aykroyd.

È morta all'età di 65 anni Kymberly Herrin, storica ex playmate e attrice di Ghostbusters nota per la famosa scena "di sesso" tra un fantasma e Dan Aykroyd. Secondo quanto riportato dal The Sun, Kymberly Herrin è morta in pace nella sua casa di Santa Barbara, in California, il 28 ottobre. Il tabloid britannico cita il quotidiano locale Santa Barbara News-Press. Theresa Ramirez, modella e nipote della ex playmate, ha condiviso una foto della ex modella scomparsa con le sue due sorelle defunte: "Ora sono tutte insieme. Zia Kymberly Herrin, ti amo". La causa della morte non è stata rivelata.

Chi era Kymberly Herrin

Kymberly Herrin si è imposta negli anni '80 come modella, apparendo da subito in diverse riviste di settore e arrivando a conquistare per ben tre volte la copertina di Playboy a cavallo tra il 1981 e il 1983. Ha posato per numerosi stilisti, tra tutti si ricorda Ralph Lauren e ha fatto un'apparizione nel video musicale "Legs" degli ZZ Top (1983. Nel 1984 entra nella storia per il ruolo di un fantasma morto 150 anni prima che fa l'amore con Ray Stantz (Dan Aykroyd) nella caserma dei pompieri. La scena è diventata celebre.

La scena vede il fantasma che seduce Ray Stanz librandosi sopra il suo letto, prima di slacciargli la fibbia della cintura. La scena suggeriva che il fantasma avesse compiuto un atto sessuale su Stantz. Scopriremo poi che si era trattato solo di un sogno. Durante un'intervista del 2021, l'attore Dan Aykroyd commentò la scena bollente: "Sì, ricordo la donna che l'ha interpretata. Si chiamava Kym Herrin ed era una playmate". Poi ha spiegato: "Era un fantasma. Lo ricordo, avrei voluto che avessero fatto durare quella scena un po' più a lungo".

La copertina di Playboy

Questa è una delle copertine che ha reso famosa Kymberly Herrin. La modella lascia la madre Billie Dodson e il fratello Mark Herrin. Non aveva avuto figli.