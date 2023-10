È morta Cathy, la moglie di Alex Ferguson: lasciò il Manchester United per starle vicino Un grave lutto per l’indimenticabile leggenda del Manchester United che aveva lasciato la panchina dei Red Devils proprio per stare accanto a sua moglie.

La moglie di Sir Alex Ferguson, Cathy, è morta all'età di 84 anni. Un grave lutto per l'indimenticabile leggenda del Manchester United che aveva lasciato la panchina dei Red Devils proprio per stare accanto a sua moglie, che da tempo stava male per la morte della sorella. Sir Alex Ferguson l'ha sempre chiamata la sua "roccia", la donna che le è stata al fianco mentre lui diventata uno dei più grandi allenatori della storia del calcio moderno. L'account ufficiale del Manchester United: "Piangiamo una moglie amata, una grande madre, sorella, nonna e bisnonna. Una roccia per Sir Alex".

La storia d'amore tra Cathy e Alex Ferguson

"Mia moglie Cathy è stata la figura chiave per tutta la mia carriera, fornendo una base di stabilità e incoraggiamento. Le parole non sono sufficienti per esprimere ciò che questo ha significato per me", così Alex Ferguson quando annunciò il suo ritiro dal Manchester United. In un documentario del 2021 "Sir Alex Ferguson: Never Give In", diretto dal loro figlio Jason, Cathy aveva rivelato di aver pensato inizialmente che Sir Alex sembrasse un "teppista" prima di cambiare idea e di essere andati insieme al cinema: "Ci siamo sposati nell'ufficio anagrafico di Glasgow nel 1966 ed è stato l'inizio per entrambi. Dopo io andai al mio lavoro e lui andò al suo, sui campi di calcio". Cathy Ferguson ha lavorato per una vita in una fabbrica di macchine da scrivere a Glasgow.

Manchester United giocherà con il lutto al braccio

Comprensibilmente, il Manchester United ha annunciato che giocherà con il lutto al braccio per la partita contro il Brentford prevista per domani e sarà osservato anche un minuto di silenzio prima di iniziare la partita. Stessa decisione anche per la squadra femminile che giocherà questa sera con l'Arsenal. Bandiere a mezz'asta all'Old Trafford.