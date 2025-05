video suggerito

È morta a 78 anni Patrizia Brandimarte: la storica press agente aveva lavorato con Quentin Tarantino Patrizia Brandimarte, storica ufficio stampa e organizzatrice di eventi nel mondo del cinema, è morta a 78 anni. Nel corso della sua carriera aveva lavorato con star di calibro internazionale come Quentin Tarantino e Mickey Rourke. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morta a 78 anni Patrizia Brandimarte, ufficio stampa e organizzatrice di eventi e figura di riferimento per molte star del grande schermo. Nel corso degli anni aveva lavorato al fianco di star nazionali e internazionali come Quentin Tarantino e Lucio Dalla. I funerali di Patrizia Brandimarte si terranno lunedì 26 maggio alle ore 15.30 presso la Chiesa degli artisti in Piazza del Popolo a Roma.

La carriera di Patrizia Brandimarte, storica press agent delle star

Patrizia Brandimarte aveva mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo molto presto, prima come costumista, poi come ufficio stampa. Negli anni aveva avvito collaborazioni importanti, lavorando alla promozione di tantissimi film e con grandi star. Tra queste: Questin Tarantino, Franco Nero, Lucio Dalla, Massimo Spano e Mickey Rourke. Ha firmato eventi importante come il debutto del primo film della saga di Harry Potter, per il quale venne ricostruita la stazione con il binario 9 e tre quarti al cinema Embassy di Roma. Tra i titoli seguiti figurano Jurassic Park, Casper, L'incredibile Hulk e Follia, di cui aveva curato il lancio. Patrizia Brandimarte ha sempre presenziato al red carpet della Mostra del Cinema di Venezia al fianco del marchese Gregorio del Gallo di Roccagiovane, compagno di vista per oltre quarant'anni. Grande appassionata di animali, aveva tre amatissimi cagnolini. La press agent lascia la figlia Alessandra e la nipote Margherita.

I funerali di Patrizia Brandimarte: quando e dove si terranno

I funerali di Patrizia Brandimarte, figura storica del mondo dello spettacolo e del cinema italiano, si terranno lunedì 26 maggio alle ore 15.30. La cerimonia sarà celebrata nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, luogo simbolico che ha accolto negli anni l'ultimo saluto a molte personalità del mondo dell'arte, della cultura e dello spettacolo.