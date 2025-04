È morta a 44 anni la drag queen Jiggly Caliente, star di Drag Race: “Ha subito un’amputazione per un’infezione”

video suggerito

È morta a 44 anni la drag queen Jiggly Caliente, star di RuPaul's Drag Race. La sua famiglia ha fatto sapere che era affetta da una grave infezione che aveva reso necessaria un'amputazione.

È morta a 44 anni la drag queen Jiggly Caliente, star di RuPaul's Drag Race. Ad annunciare la sua scomparsa, dovuta a "una grave infezione", è stata la sua famiglia.

I messaggi di cordoglio per Jiggly Caliente, star di RuPaul's Drag Race

Jiggly Caliente, il cui vero nome è Bianca Castro-Arabejo, è morta a 44 anni a causa di un'infezione. La sua famiglia ha chiarito che le sue gravi condizioni di salute avevano reso necessaria l'amputazione di parte della gamba. Nel post condiviso sui social, i suoi cari hanno fatto sapere che è morta domenica 27 aprile alle 4.40 del mattino "circondata dall'affetto dei suoi familiari e degli amici". Con una dichiarazione condivisa sui social media, la casa di produzione World of Wonder ha lasciato un messaggio dedicato all'artista:

Siamo sconvolti nell'apprendere della scomparsa di Bianca Castro, alias Jiggly Caliente. L'umorismo, l'amore e la luce di Jiggly hanno toccato tantissime persone nella famiglia Drag Race e non solo. La sua eredità continuerà a sostenere le comunità per le quali ha lottato. Il nostro amore e le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi amici. Vi preghiamo di concedere loro la privacy e lo spazio necessari per elaborare il lutto per questa enorme perdita.

La carriera di Jiggly Caliente

Jiggly Caliente è nata il 29 novembre 1980 nelle Filippine. A 11 anni si è trasferita a New York insieme alla sua famiglia. Nella sua prima apparizione nella quarta stagione di RuPaul's Drag Race (andata in onda tra il 2011 e il 2012), venne apprezzata dai giudici sia per il suo modo di fare e che per il carisma. Jiggly Caliente – che aveva fatto coming out come transgender – è stata una concorrente della sesta stagione di RuPaul's Drag Race All Stars. Di recente era stata scelta come giudice per la nuova stagione di Drag Race Philippines, spin-off della celebre competizione.