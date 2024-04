video suggerito

È finita tra Paola Ruocco e Daniele Lizzeri di Uomini e Donne, lei: "Cerco un uomo, non un perditempo" Paola Ruocco e Daniele Lizzeri si sono lasciati. La coppia nata a Uomini e Donne lo scorso anno si è separata dopo un lungo tira e molla. "Una persona che nasce quadrata non può diventare tonda. Io cerco un uomo che si prenda la responsabilità di far seguire alle parole i fatti, non un perditempo" ha spiegato lei.

A cura di Gaia Martino

Paola Ruocco, ex dama di Uomini e Donne, è tornata single. Protagonista del trono over del dating show di Maria de Filippi, abbandonò il programma per frequentare Daniele Lizzeri, conosciuto nel dating show. Dopo oltre un anno di tira e molla e la proposta di matrimonio, la loro storia ora sarebbe giunta al capolinea. È stata lei a comunicare la rottura: "Io cerco un uomo che si prenda la responsabilità di far seguire alle parole i fatti, non un perditempo", le parole riportate da Leggo.

Le parole di Paola Ruocco

Paola Ruocco ha comunicato di essere tornata single: la storia con Daniele Lizzeri sarebbe giunta al capolinea e stavolta senza cambi di programma. "Io credo che una persona che ti viene a cercare più volte, io ho aperto il mio cuore due volte" – ha spiegato, stando alle parole riportate da Leggo – "Ma una persona che nasce quadrata non può diventare tonda. Io cerco un uomo che si prenda la responsabilità di far seguire alle parole i fatti, non un perditempo". L'ex dama di Uomini e Donne era ritornata single già la scorsa estate, poi arrivò il ritorno di fiamma con la proposta di matrimonio. Dopo una vacanza, lo scorso anno, emersero dei lati di lui che non le piacevano: "Mi sono allontanata ma lui mi è venuto a cercare, si è presentato con un anello, voleva chiedermi di sposarlo, ho evitato. È stato forse un pretesto ma forse è stato meglio così perché molti lati non li accettavo".

La storia nata a Uomini e Donne

Decisero di lasciare Uomini e Donne insieme lo scorso marzo: dopo alti e bassi scelsero di proseguire la conoscenza lontani dalle telecamere. Visto il tira e molla, la relazione non avrebbe funzionato nonostante i numerosi viaggi insieme e le dichiarazioni d'amore social. L'ex dama, però, non ha accennato ad alcun eventuale ritorno nel parterre del trono Over.

