La dama Asmaa Fares lascia Uomini e Donne: "Ha abbandonato definitivamente il programma" Asmaa Fares ha deciso di abbandonare Uomini e Donne. Nella registrazione del dating show nella quale Brando ha fatto la sua scelta, scrive LolloMagazine, la Dama avrebbe salutato per sempre lo studio di Maria de Filippi.

A cura di Gaia Martino

Asmaa Fares ha deciso di abbandonare Uomini e Donne. La dama 35enne, originaria del Marocco, è stata a lungo nel parterre Over del dating show di Maria de Filippi. Stando a quanto rivela LolloMagazine, durante la scelta di Brando, la donna avrebbe comunicato la sua decisione di lasciare lo studio, non avendo trovato l'amore.

La notizia sul presunto addio di Asmaa Fares

LolloMagazine, il blog di Lorenzo Pugnaloni, esperto nelle anticipazioni di Uomini e Donne, ha rivelato che la Dama del parterre Over di Uomini e Donne ha deciso di "abbandonare definitivamente" il programma. "Una dama ha deciso di abbandonare (definitivamente) il dating show condotto da Maria De Filippi. Stiamo parlando di Asmaa Fares, la quale ha deciso di andare via" si legge nel post. L'addio della 35enne sarebbe avvenuto nel corso della registrazione della scelta di Brando, il tronista che ha deciso di proseguire la sua conoscenza al di fuori del programma con Raffaella Scuotto.

Il percorso a Uomini e Donne di Asmaa Fares

Asmaa Fares è stata una delle dame più contese degli ultimi mesi, oltre ad essersi resa spesso protagonista di accesi scontri al centro dello studio. Nel suo percorso a Uomini e Donne ha intrapreso una conoscenza con Diego Tavani, ma la loro frequentazione durò poco. La dama è uscita in passato con Armando Incarnato, poi con Alessandro Vicinanza. Prima che il Cavaliere uscisse con Roberta Di Padua, i due hanno litigato animatamente in una puntata dello scorso gennaio: lo accusò di aver giocato con lei corteggiandola, prima di screditare il suo interesse. Nota al pubblico del dating show anche la storia con Mattia Perfigli. Asmaa Fares ha 35 anni e vive in Emilia Romagna. Mamma di un bimbo di 10 anni, è originaria del Marocco. Su Instagram conta oltre 19 mila followers: con loro condivide numerosi scatti di sé e insieme al figlio, nato da una precedente relazione con un uomo con il quale ha mantenuto buoni rapporti.