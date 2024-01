Maria De Filippi discute con Alessandro Vicinanza che la raggiunge alle scale: “Perché ti alzi?” Maria De Filippi nella puntata di Uomini e Donne oggi ha bacchettato Alessandro Vicinanza che secondo il suo parere avrebbe adottato un “comportamento non corretto” con Asmaa. Il Cavaliere per confrontarsi con la padrona di casa si è alzato e l’ha raggiunta alle scale. “Perché ti alzi?” ha commentato la conduttrice prima di invitarlo a risiedersi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Maria De Filippi nella puntata di Uomini e Donne oggi, giovedì 11 gennaio 2024, ha bacchettato Alessandro Vicinanza. Il Cavaliere ha deciso di non far presentare alcuna donna intenzionata a conoscerlo per proseguire il percorso solo con Cristina Tenuta. Il suo comportamento con Asmaa Fares però ha acceso lo studio: la Dama si è indispettita dopo aver ascoltato le parole di Vicinanza. Gli ha recriminato di aver giocato con lei, corteggiandola. È così intervenuta Maria de Filippi che rivolgendosi al Cavaliere ha commentato: "Questo non è un comportamento corretto". Dopo la segnalazione su Mario Cusitore, la padrona di casa ha discusso con Vicinanza.

Il dibattito in studio e il commento di Maria de Filippi

Quando Asmaa Fares è intervenuta per attaccare Alessandro Vicinanza che l'ha corteggiata aggiungendola su Instagram e chiedendole del suo profumo prima di dichiarare di voler conoscere solo Cristina, Maria De Filippi si è schierata dalla sua parte – a differenza di Tina Cipollari – sostenendo che il Cavaliere abbia adottato un comportamento scorretto: "La stavi corteggiando. Lei ha ragione. Tu esci con lei perché vuoi conoscerla, e ci sta. Se condividi questa cosa con Cristina, è poca roba. Condividere con la ragazza che ti piace di più che esci con una che ti piace di meno… Se questo è un comportamento corretto, no, per me no. Tina, tu gli dai ragione perché è simpatico, altrimenti te lo saresti mangiato". La conduttrice ha così ricordato all'opinionista che spesso attaccava Cristina Tenuta quando era impegnata a conoscere Armando Incarnato. "Con lui è tutto leggero, non c'è attrazione ma mi va di provarci" ha aggiunto la Dama, sostenendo che qualora dovesse tornare in studio l'ex Cavaliere, continuerebbe a frequentare Vicinanza.

Maria De Filippi è tornata a parlare di Alessandro Vicinanza dopo la segnalazione su Mario Cusitore. "Così come ad Asmaa ha dato fastidio di Alessandro, è lo stesso discorso per Ida" ha commentato Tina Cipollari. E allora la padrona di casa è intervenuta: "Vorrei far ragionare Ida sul fatto che non hanno 18 anni, che se Mario le piace non mi sembra che i rapporti di conoscenza con Alessandro siano andati bene. Avete passato del bel tempo insieme ma vi siete presi due belle tranviate". Vicinanza ha sbottato e dopo essersi alzato e aver raggiunto Maria De Filippi alle scale, ha dichiarato: "Sono passato per il figlio di put**na. Ho corteggiato Asmaa in maniera pulita, sono stato per bene". Maria De Filippi ha così replicato: "Non discuto che esci con Asmaa. Alessandro, ci hai provato con Asmaa? Sì. Con lei puoi fare tutto. Lui che ha la tua età, non può né sentire né vedere una donna. Se gli scrive una bella donna, che fa non risponde? Siete tutti santi? Lui è l'unico cattivo a cui piace una bella donna? Se Asmaa ci rimane male, è normale. Si è sentita usata. Puoi anche non chiederle scusa. Ma come mai ti alzi su questa cosa? Curioso". La padrona di casa ha così invitato il Cavaliere a risedersi. Quest'ultimo dopo ha chiarito di non aver usato Asmaa.

L'interesse di Alessandro Vicinanza per Cristina Tenuta

Alessandro Vicinanza nella puntata di oggi ha dichiarato di essere molto interessato a Cristina Tenuta, dama di cui si è sempre detto interessato. "Non voglio conoscere altre donne, lei è molto dolce e dalla trasmissione non arriva questo suo lato". "Mi trovo bene con lui, non parlo tre ore al telefono con qualcuno di solito, con lui è successo. Voglio capire se mi piace davvero, magari diventerà un amico. Mi sto dando l'opportunità. L'attrazione non c'è, ma mi sto dando una possibilità, magari scatta, magari no" ha aggiunto Cristina Tenuta.