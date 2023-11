“Doveva pulire e grattargli la schiena”, Robert De Niro risarcirà l’ex assistente con 1 milione La società di produzione di Robert De Niro ha perso la causa intentata dall’ex assistente dell’attore Graham Chase Robinson. La donna otterrà un risarcimento pari a 1,1 milioni di euro.

A cura di Stefania Rocco

Canal Productions, società di produzione di Robert De Niro, dovrà risarcire Graham Chase Robinson, ex assistente dell’attore con 1,1 milioni di euro (1,2 milioni di dollari). La donna aveva intentato causa alla società del divo con l’accusa di avere subito discriminazioni di genere. La giuria che le ha dato ragione ha tuttavia stabilito che De Niro non è personalmente responsabile di quanto accaduto alla Robinson.

L’ex assistente di Robert De Niro ne parla come di un “capo offensivo”

Dopo la denuncia presentata dalla donna, il processo era cominciato lo scorso 31 ottobre. Graham Chase Robinson aveva inizialmente richiesto alla casa di produzione e all’attore un risarcimento di 12 milioni di dollari per avere subito “gravi danni emotivi e reputazionali”. Sosteneva che la società le avesse attribuito incarichi “offensivamente denigranti e stereotipicamente femminili”, come cambiare le lenzuola o prendersi cura della sua abitazione. Aveva inoltre descritto De Niro come un capo offensivo. Chase Robinson era stata alle dipendenze di Ne Niro dal 2008 al 2019, arrivando a guadagnare 300 mila dollari all'anno. La battaglia legale tra l’attore e la ex assistente era cominciata proprio nel 2019, anno in cui la donna aveva deciso di licenziarsi. Aveva accusato fin da subito il divo e Tiffany Chen, la sua compagna, di avere reso il suo lavoro un incubo, sottoponendola ad abusi e angherie perpetrate nell’ambito di un ambiente di lavoro definito “tossico”. In un’occasione, De Niro aveva ammesso di essersi fatto grattare la schiena dalla donna. Nella sua denuncia, la donna aveva inoltre riferito che l’attore, in un’occasione, le avesse chiesto di ordinare un Martini e di portarlo a casa sua dopo le ore 23 e di averla chiamata al cellulare per due volte mentre si trovava al funerale della donna.

Assolta l’ex assistente, accusata da Robert De Niro di furto

L’attore e la sua società di produzione avevano inoltre citato l’attrice con una contro richiesta di risarcimento pari a 6 milioni di dollari. Sostenevano che Robinson si fosse appropriata di un numero cospicuo di miglia premio pari a un valore di 85 mila dollari e di avere addebitato alla compagnia il costo di pranzi e viaggi personali. Ma la giuria ha assolto l’ex assistente da tale accusa.