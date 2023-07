Tiffany Chen, compagna di Robert De Niro: “Dopo il parto sono stata colpita da paralisi facciale” Tiffany Chen, compagna di Robert De Niro, ha raccontato per la prima volta i problemi di salute avuti dopo la nascita della piccola Gia Virginia. La donna è stata colpita dalla paralisi di Bell: “Ho perso tutte le funzioni facciali, non riuscivo a mangiare”.

A cura di Elisabetta Murina

Robert De Niro è da poco diventato padre della sua settima figlia, Virginia Gia, avuta dalla compagna Tiffany Chen. In un'intervista rilasciata alla CBS Mornign, la neo mamma ha raccontato di aver avuto alcuni problemi di salute dopo il parto: è stata colpita dalla paralisi di Bell.

Il racconto di Tiffany Chen, compagna di Robert De Niro

In un'intervista con la conduttrice Gayle King, nel programma CBS Morning, Tiffany Chen ha raccontato che dopo il parto le è stata diagnosticata la paralisi di Bell, una patologia che comporta la perdita del controllo dei muscoli del viso. E, infatti, tutto è partito dalla lingua: "Quando sono tornata a casa ho iniziato a sentire che la mia lingua era strana, formicolava un pò, stava iniziando a diventare insensibile", ha detto la campionessa di marziali.

Poi ha iniziato a sentire anche il resto del viso strano, sensazione che non riusciva a controllare: "Mi sono resa conto che la mia faccia era strana, come se si stesse sciogliendo su se stessa". Continuando a non sentirsi bene, Tiffany Chen ha chiamato il medico ed è stata ricoverata in ospedale, fino a peggiorare: