Ida Platano abbraccia Roberta Di Padua tra le lacrime: “Un gesto fatto col cuore” Ida Platano e Roberta Di Padua tra le lacrime si sono strette in un forte abbraccio oggi, nella puntata di Uomini e Donne del 4 dicembre. Al centro dei loro continui scontri Alessandro Vicinanza, ex per entrambe: “Avete sofferto per gli stessi uomini”, il commento di Maria De Filippi.

Roberta Di Padua e Ida Platano si sono abbracciate a Uomini e Donne. Le due protagoniste del parterre femminile del dating show dopo giorni di battibecchi, si sono strette forte tra le lacrime dopo il primo passo fatto dalla tronista nella puntata di oggi, lunedì 4 dicembre. "Un abbraccio dato col cuore" ha dichiarato la Platano, "Mi dispiace", la replica della Dama del Trono Over.

L'abbraccio tra Ida Platano e Roberta Di Padua

Nella puntata del dating show di oggi, lunedì 4 dicembre, Ida Platano e Roberta Di Padua si sono lasciate andare ad un pianto liberatorio dopo aver discusso per Alessandro Vicinanza, ex per entrambe. La tronista ha così deciso di raggiungere la dama per abbracciarla. "Ci sono stata male anche io prima. Quando mi hai detto ‘vergognati' mi sembravi Riccardo", le ha sussurrato all'orecchio. "Stavolta questo abbraccio è vero, mi sono sentita di darglielo" ha poi aggiunto Ida rivolgendosi a Maria De Filippi. "Mi dispiace" le ha così risposto la Di Padua baciandola sul viso. La padrona di casa ha così continuato: "Oltretutto, nelle relazioni che avete avuto in comune, il finale è stato il medesimo. Avete sofferto entrambe, un disastro". "Per questo ho detto che sono uguali" ha commentato Gianni Sperti. "Per la prima volta mi sono sentita di darle un abbraccio. A me non mi schiodi dalla sedia se non ho un motivo. Mi ha trasportato il cuore da te stavolta" ha concluso Ida Platano.

I motivi degli scontri

La neo tronista e la Dama del Trono Over nella puntata di oggi hanno continuato a battibeccare su Alessandro Vicinanza. La Platano aveva accusato la Di Padua di essersi messa al centro della loro storia, così come starebbe facendo ora con Marco Antonio e Emanuela. "Lui non si sentiva amato da te" ha dichiarato la Dama, "Non è vero, io ho letto cosa ha detto, non ha detto ciò. Mi ha lasciata lui, che dovevo fare?" ha ribattuto la tronista. Entrambe hanno sofferto per la fine della relazione con l'Ex Cavaliere che, stando alle anticipazioni, avrebbe fatto ritorno in studio. La pace tra le due, dunque, potrebbe essere solo momentanea.