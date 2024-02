Don Ambrogio, il prete di Tik Tok: “Televoto a Sanremo diseducativo, a Geolier auguro il meglio” Don Ambrogio commenta a Fanpage.it il clamore suscitato dalle sue parole in un video andato virale in poche ore in cui accusava Sanremo per l’ammissione della canzone di Geolier e il sistema mafioso dietro ai voti: “Il televoto è diseducativo, mentre a Geolier auguro il meglio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elia Cavarzan

41 CONDIVISIONI condividi chiudi

Don Ambrogio Mazzai, meglio conosciuto come Don Tik Tok, spiega in esclusiva a Fapage.it le motivazioni che l'hanno portato a realizzare un video, poi andato immediatamente virale, apparentemente contro il televoto di Sanremo ed il concorrente napoletano Geolier.

Don ambrogio Mazzai perché definire il sistema del televoto di Sanremo con le parole "mentalità mafiosa" ?

"Quello che preme a me, come pastore, e far sì che le persone non siano diseducate negli atteggiamenti e nei comportamenti che vedono tanato più nella televisione e tanto più nell'evento di Sanremo che è visto da milioni di persone, giovani, minorenni che hanno talvolta minor senso critico".

Torniamo sul televoto, ci può spiegare meglio cosa intendeva ed intende dire adesso a mente fredda?

"Il sistema di comprare i voti – cioè io pago dei soldi per avvantaggiare un concorrente – è un sistema diseducativo perché fa passare l'idea che se tu hai i soldi, e fai partecipare persone paganti che votano a tuo favore, vinci. Indipendente dal tuo merito. Ecco, a me interessa la pericolosità del messaggio che abbiamo passato in questa edizione di Sanremo: hai tanta fan base, tanti followers, puoi fare magheggi comprando più sim telefoniche, tirare fuori il telefono del nonno, tutto questo ha condotto la gente a comportarsi in maniera disonesta e a non premiare la qualità effettiva della persona, del cantante, ma magari, ad esempio, la provenienza".

Geolier

In molti hanno letto tra le righe del suo video un attacco diretto al concorrente napoletano Geolier, è così?

"Io non ho assolutamente niente contro quel concorrente, che tra l'altro non conosco molto bene, ma se lui è un bravissimo artista, fa delle bellissime canzoni, voglio dire: onore al merito. Anzi gli auguro di tanto successo nella sua carriera. Quello che dico io, è il comportamento che hanno avuto certe persone attraverso meccanismi forniti dalla Rai ( il televoto, ndr), che è televisione pubblica, che sono pericolosissimi e diseducativi".

Non crede sia forse eccessivo dire "mentalità mafiosa"?

"Eh no, perché è proprio una mentalità disonesta utilizzare degli stratagemmi per far avere più voti di quelli che potrei fare per favorire un candidato o un avversario. Questa, non saprei come altro definirla se non una mentalità mafiosa. I mafiosi vivono di questo sistema disonesto".

Si aspettava andasse virale il suo video?

"Io lo spero che diventi virale e che faccia riflettere le persone".

Nel video ha spiegato che non ha guardato Sanremo, pensa di fare lo stesso l'anno prossimo?

"Sanremo lo vivo in base a quello che sento un po' di contorno, non sono interessato; se c'è qualche canzone bella vado a sentirmela sul web o alla radio. Basta, finisce lì per me, non sono particolarmente attaccato a quest'evento".