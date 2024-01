Domenico Diele recita in La Luce nella masseria, ritorna in tv dopo l’incidente nel 2017 e il carcere Domenico Diele interpreta Vincenzo nel film La luce nella Masseria, andato in onda il 7 gennaio su Rai1. Si tratta del suo ritorno in tv dopo la tragedia che lo ha coinvolto nel 2017: alla guida della sua auto, aveva investito e ucciso una 48enne. Risultato positivo ai test tossicologici, era stato arrestato e ha scontato 5 anni e 10 mesi in carcere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Domenico Diele torna a recitare. L'attore, 38 anni, è riapparso in tv grazie al film La luce nella Masseria, andato in onda domenica 7 gennaio su Rai1. Diventato noto al pubblico grazie ai suoi ruoli in Acab, Un Medico in Famiglia e Don Matteo, si è allontanato dal mondo del cinema a seguito di un grave incidente stradale, per il quale ha trascorso 5 anni e 10 mesi di carcere. Nel 2017, alla guida della sua auto sulla Salerno-Reggio Calabria, ha investito e ucciso una donna. Era risultato positivo ai test tossicologici.

La luce nella Masseria, per Domenico Diele, è una vera e propria rinascita. Dopo un lungo periodo lontano dai set, l'attore è tornato a muovere i primi passi grazie a un film in onda in prima serata su Ra1, nella serata di domenica 7 gennaio, per celebrare i 70 anni della tv di Stato. Si tratta di una storia ambientata a Matera negli anni Sessanta, che ha come protagonista la famiglia dei Rondinone, guidata dal patriarca Renato Carpentieri. Il punto di vista è quello del figlio minore, Pinuccio, catturato dall'arrivo della televisione anche nella sua città. Diele interpreta il personaggio di Vincenzo, che il più piccolo considera il più forte dei figli.

La storia di Domenico Diele: l'incidente nel 2017 e il carcere

Classe 1985, Domenico Diele ha esordito nel mondo dello spettacolo nel 2009 con Questo Piccolo grande amore, per poi entrare nel cast della fiction Don Matteo e Un Medico in famiglia. La popolarità arriva grazie al ruolo in ACAB- All Cops Are Bastards (2012), diretto da Stefano Sollima e al fianco di Pierfrancesco Favino e Marco Giallini. Torna poi sul piccolo schermo con Zodiaco – Il libro perduto e con un ruolo da protagonista nella serie evento Sky 1992, che racconta gli anni di Tangentopoli in Italia. La sua carriera si interrompe però a causa di un grave incidente nel 2017: all'uscita autostradale di Montecorvino Pugliano, vicino a Salerno, ha investito e ucciso una donna di 48anni. Dopo essere risultato positivo al test sulle droghe, è stato arrestato. Accusato di omicidio stradale aggravato, ha passato in carcere 5 anni e 10 mesi.