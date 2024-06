Dick Van Dyke è il vincitore più anziano di un Emmy: “Ho 98 anni, mi sarei dovuto prendere più cura di me stesso”

video suggerito

È stato lo spazzacamino di Mary Poppins, ma Dick Van Dyke ora è diventato anche il vincitore più anziano di un Emmy per la sua parte nella soap Il tempo della nostra vita. "Non ci credo. Ho 98 anni, questo è davvero il coronamento di una vita di 80 anni nel settore. Se avessi saputo che avrei vissuto così a lungo, mi sarei preso più cura di me stesso", ha dichiarato sul palco. Si tratta del quarto Daytime Emmy della carriera, dei quali tre erano stati vinti negli anni '60 per la sua serie comica The Dick Van Dyke Show.

Standing ovation da parte del pubblico presente, gli applausi lo hanno accompagnato sul palco a ritirare il premio mentre si aiutava con un bastone e aveva la sua amata moglie Arlene Silver sempre al suo fianco: "Ho parlato di questa signora perché anche lei era nello show", ha detto, "ha interpretato il poliziotto che mi ha arrestato".

Dick Van Dyke e sua moglie Arlene Silver

L'edizione numero 51 dei Daytime Emmy ha avuto luogo come ogni anno a giugno, tranne l'edizione precedente, la numero 50 appunto, che si svolse a dicembre dopo essere stata rinviata a causa degli scioperi degli scrittori e degli attori di Hollywood, piaga del cinema oltreoceano (e non solo) per tutto il 2023. Van Dyke ha battuto il vincitore dello scorso anno Alley Mills di General Hospital, l'attore australiano Guy Pearce di Neighbours di Amazon Freevee, Linden Ashby di The Young and the Restless e Ashley Jones di The Bold and the Beautiful.