Depp contro Heard verso la sentenza, Dolph Lundgren: “Lei gentile con tutti sul set di Aquaman” Dolph Lundgren ha raccontato la sua esperienza al fianco di Amber Heard sul set del film Aquaman. La sua opinione è arrivata mentre è sempre più vicina la sentenza del processo per diffamazione di Johnny Depp contro l’attrice.

A cura di Elisabetta Murina

Mentre è in corso la terza giornata di deliberazioni della giuria riguardo al processo di diffamazione di Johnny Depp contro Amber Heard, l'attore Dolph Lundgren ha condiviso la sua opinione sull'attrice, con la quale ha lavorato sul set di Aquaman. Nessun verdetto ufficiale è ancora arrivato e la corte del tribunale di Fairfax, in Virginia, ha deciso di riunirsi anche oggi, 1 giugno.

Cosa ha detto Dolph Lundgren su Amber Heard

Dolph Lundgren ha recitato al fianco di Amber Heard in Aquaman, uscito nelle sale nel 2018 e per cui è previsto anche un sequel, che dovrebbe essere disponibile nel 2023. L'attore, che interpreta il personaggio di Nereus, ha raccontato al CEO di Redline Steel, Colin Wayne, la sua esperienza sul set al fianco dell'attrice e moglie di Johnny Depp, che è stata citata in giudizio dal marito con l'accusa di diffamazione per via di un editoriale del 2018 sul Washington Post:

È fantastica, ho avuto un'ottima esperienza con lei. É molto gentile, gentile con lo staff, gentile con tutti, semplicemente con i piedi per terra. Aveva il suo bambino appena nato con lei sul set insieme alla tata, il che era piuttosto carino

Amber Heard e Dolph Lundgren insieme a Jason Momoa e Nicole Kidman alla premiere di Aquaman

Come è cambiato il ruolo di Amber Heard in Aquaman dopo il processo

Nel sequel di Aquaman, che dovrebbe uscire nel 2023, molte scene che avevano come protagonista il personaggio di Mera, interpretato da Amber Heard, sono state tagliate. Lo ha fatto sapere la stessa attrice nel corso di una delle ultime udienze, quando le è stato chiesto se la sua carriera avesse subito contraccolpi per via del processo: