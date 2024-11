video suggerito

Denzel Washington: “Da dieci anni sono sobrio, bevevo 2 bottiglie di vino al giorno” L’attore festeggia a dicembre dieci anni di sobrietà: “Ho fatto molti danni sul mio corpo, bevevo due bottiglie al giorno. Avevo una cantina da più di 10 mila bottiglie e a un certo punto aprivo bottiglie da 4 mila dollari perché erano rimaste solo quelle”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Denzel Washington ha parlato dei suoi problemi di alcolismo in occasione di un grande traguardo, i dieci anni di sobrietà. Protagonsita di un'intervista all'edizione statunitense di Esquire, l'attore ha spiegato che tutto è cominciato con la sua passione per il vino, una passione che lo ha portato a costruire una cantina con più di 10 mila bottiglie pregiate: "Ho imparato col tempo a bere bene, ma più ordinavo bottiglie e più ne bevevo. In effetti, le avrei bevute tutte".

Il racconto di Denzel Washington

Il Gladiatore 2 ha dato una mano a Denzel Washington nel suo processo di crescita e di cura verso se stessa. Nell'accettare il ruolo, Denzel Washington ha accettato l'aiuto fondamentale di Lenny Kravitz, il quale era stato già determinante per i suoi problemi di alcolismo: "Due anni fa, Lenny mi presentò il suo personal trainer. Ho iniziato a febbraio dello scorso anno, ci alleniamo insieme, mi prepara i pasti. Ora peso circa 86 chili, ma punto a scendere almeno a 80". E sul percorso per tornare sobrio, Denzel ha raccontato:

Il vino era la mia passione, e a un certo punto aprivo bottiglie da 4.000 dollari solo perché erano rimaste quelle. E poi, in quegli anni, chiamavo il negozio Gil Turner’s Fine Wines & Spirits su Sunset Boulevard e dicevo: ‘Mandatemi due bottiglie, le migliori che avete’. E Pauletta (sua moglie, ndr) mi chiedeva: ‘Perché ordini sempre solo due bottiglie?’ Io rispondevo: ‘Perché se ne ordino di più, ne bevo di più’. Così ne prendevo due, ma le bevevo entrambe nel corso della giornata.

"Ho fatto molti danni sul mio corpo"

Denzel Washington ha ammesso di aver fatto molti danni al suo corpo, ma a dicembre festeggia dieci anni di sobrietà: "Sono pulito. Saranno 10 anni questo dicembre. Ho smesso a 60 anni e da allora non ho toccato neanche una goccia. Ora molte cose si stanno aprendo per me – come compiere 70 anni. È reale. Ed è OK. Questo è l’ultimo capitolo – se ho altri 30 anni, cosa voglio fare? Mia madre è arrivata a 97".