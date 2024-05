video suggerito

Davide Di Pietro rieletto come consigliere Rai in quota dipendenti: è l'erede di Riccardo Laganà Davide Di Pietro è stato rieletto al secondo mandato come consigliere di Vigilanza Rai in quota dipendenti. Entrò per la prima volta in consiglio d'amministrazione a novembre, sostituendo il mai dimenticato Riccardo Laganà.

Davide Di Pietro è stato rieletto al secondo mandato come consigliere di Vigilanza Rai in quota dipendenti. Entrò per la prima volta in consiglio d'amministrazione a novembre, sostituendo il mai dimenticato Riccardo Laganà, morto tragicamente nel luglio 2023. Davide Di Pietro ha ricevuto 2690 preferenze tra i 6462 voti totali.

L'esito delle votazioni

L'esito delle votazioni è stato reso noto nella serata di lunedì 20 maggio. Questi i risultati: aventi diritto alle elezioni del Consiglio d'amministrazione Rai: 11131. Votanti: 6462. Dei candidati Davide Di Pietro ha ricevuto 2690 preferenze (lo scorso novembre ricevette 2372 voti, migliora quindi il suo score). Seconda più votata: Alessandra Clementin con 1950 preferenze. Pietro Muratori terzo con 1865 preferenze. Ci sono state anche 257 schede bianche.

Davide Di Pietro è considerato l'erede di Riccardo Laganà

Davide Di Pietro, già Vice Presidente di Rai Bene Comune, è stato da subito considerato come un elemento in continuità con l'operato di Riccardo Laganà, in grado di salvaguardare i valori del servizio pubblico e dei dipendenti che ci lavorano. Proprio dedicato a Riccardo Laganà, Davide Di Pietro ha ufficializzato il premio alla memoria ricordando il suo impegno speso per il servizio pubblico. Tra i temi che in questo momento sono centrali anche quello relativo alla morte del collega Marius Marian Sodkiewicz per mesotelioma, stesso tumore che ha ucciso Franco Di Mare. Nella fattispecie, la morte di Sodkiewicz ha aperto un tema molto importante, come quello della presenza di amianto in Viale Mazzini e per la quale lo stesso Di Pietro ha già chiesto all'amministratore delegato Roberto Sergio della necessità di mettere in sicurezza i lavoratori, aggiornando su quanto è stato fatto e quanto si dovrà fare nel prossimo futuro.