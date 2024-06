Da Whoopi Goldberg a Pio e Amedeo, il Papa incontra i comici del mondo: “Fate ridere Dio”

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Da Whoopi Goldberg a Jimmy Kimmel, Chris Rock, ma anche Pio e Amedeo, fino Luciana Littizzetto, Massimo Boldi, Lino Banfi, Valerio Lundini. Il mondo della comicità, italiano e internazionale, si è ritrovato oggi nella sala Clementina in Vaticano per l'incontro con Papa Francesco. "Far sorridere gli uomini significa anche far sorridere Dio", ha detto il pontefice rivolgendosi a un centinaio di comici che ha incontrato questa mattina, poco prima di partire per il G7 in Puglia.

Un incontro insolito che ha visto una composizione di star del mondo nostrano associate a volti di spicco internazionale, tutti insieme nel Palazzo apostolico vaticano. "Si può ridere anche di Dio? – ha chiesto il Papa in maniera retorica – Certo, non è una bestemmia questa, come si gioca e si scherza con le persone che amiamo".

La battuta di Whoopi Goldberg: "Il Papa in Sister Act 3? Gli manderò una mail"

Presente, appunto, anche Whoopi Goldberg, attrice americana famosissima soprattutto per il suo ruolo in Sister Act, col primo film della saga che siu chiudeva proprio con un concerto delle suore davanti ad una controfigura di Papa Giovanni Paolo II. Alla domanda se il Papa parteciperà a Sister Act 3, Goldberg ha risposto ridendo: "Oggi non era il contesto giusto per chiederglielo, probabilmente gli invierò una mail".

I comici italiani in Vaticano per l'incontro col Papa

In rappresentanza del mondo dell’umorismo italiano c'erano alcuni dei volti più noti del cinema e della televisione nostrani, da Max Angioni a Lino Banfi, Federico Basso, Stefano Belisari [Elio], Alessandro Bergonzoni, Don Giovanni Berti [Gioba], Enrico Bertolino, Enrico Beruschi, Alessandro Besentini, Alessandro Betti, Luca Bizzarri, Massimo Boldi, Luca Bonafé, Enrico Brignano, Jerry Calà, Roberta Calcagno Baldini, Gabriele Cirilli, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Pio D’Antino, Gianluca De Angelis, Cristian De Sica, Maria Di Biase, Pierfrancesco Diliberto, Emanuela Fanelli, Alberto Ferrari, Maurizio Ferrini, Nino Frassica, Andrea Fratellini, Giuseppe Giacobazzi, Gene Gnocchi, Valeria Graci, Amedeo Grieco, Caterina Guzzanti, Paolo Kessisoglu, Paolo Labati, Maurizio Lastrico.

E ancora il conduttore di Striscia La Notizia Roberto Lipari, Luciana Littizzetto, Gialappa Show Brenda Lodigiani, Valerio Lundini, Andy Luotto, Leonardo Manera, Marco Marzocca, Paolo Migone, Elia Morra, Corrado Nuzzo, Silvio Orlando, Antonio Ornano, Enzo Paci, Mauro Pallotta, Davide Paniate, Cochi Ponzoni, Giacomo Poretti, Saverio Raimondo, Luca Ravenna, Riccardo Rossi, Mary Sarnataro, Giovanni Scifoni, Mario Simonotti, Giovanni Storti, Carlo Verdone, Giovanni Vernia, Francesco Villa, Michele Foresta, Giorgio Panariello, Michele La Ginestra.