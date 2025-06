video suggerito

Cynthia Erivo sarà Gesù in Jesus Christ Superstar: “È nera e queer, è blasfemia”, la replica dell’attrice L’attrice è stata travolta dalle critiche dopo la notizia che sarà lei a interpretare Gesù nel musical Jesus Christ Superstar. Lei scoppia a ridere: “Il musical è il posto più gay del mondo”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cynthia Erivo interpreterà Gesù nel musical Jesus Christ Superstar di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice. L'attrice, che lo scorso anno abbiamo visto nel film Wicked accanto ad Ariana Grande, è stata travolta dalle critiche da parte di chi ritiene che una professionista nera e appartenente alla comunità queer compia un gesto blasfemo interpretando Gesù. In queste ore è arrivata la sua replica.

Cynthia Erivo interpreta Gesù e c'è chi parla di blasfemia

L'annuncio che il ruolo di Gesù nel musical Jesus Christ Superstar è stato assegnato all'attrice Cynthia Erivo ha scatenato commenti spiacevoli. Come ricostruisce Forbes, la notizia è stata commentata in modo tagliente sui social: "Le critiche vanno da chi ricorre alle GIF per ridicolizzare la scelta ad accuse rabbiose di blasfemia, tanti i commentatori indignati per il fatto che una donna queer nera sia stata chiamata a rappresentare Gesù Cristo". In realtà la storia del musical Jesus Christ Superstar è da sempre costellata di critiche da parte dei Cristiani più devoti. In passato, infatti, lo stesso musical è stato accusato di rappresentare Gesù in un modo troppo umano e poco divino.

La replica dell'attrice alle critiche

In un'intervista rilasciata a Billboard, Cynthia Erivo ha replicato all'accusa di blasfemia che le è stata rivolta. L'attrice è scoppiata a ridere: "Molti di coloro che commentano non sembrano comprendere la lente critica del musical di Andrew Lloyd Webber". E ha aggiunto di non lasciarsi di certo sconvolgere dai commenti al vetriolo:

Non si può piacere a tutti. È uno spettacolo di tre giorni all'Hollywood Bowl, dove posso cantare fino allo sfinimento. Quindi spero che vengano e si rendano conto: "Oh, è un musical, il posto più gay del mondo".