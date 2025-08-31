Crolla struttura in ferro durante il concerto di Raphael Gualazzi, il cantante si sposta e sfiora la tragedia

Tragedia sfiorata ad Agnone Cilento, durante il concerto che Raphael Gualazzi ha tenuto poche ore fa. Nel corso dell’esibizione, la struttura in ferro che sorreggeva l’impianto luci è improvvisamente crollata abbattendosi sul palco. L’artista, spostandosi prontamente, è riuscito a evitare di essere colpito.

Momenti di grande paura ad Agnone Cilento durante il concerto che Raphael Gualazzi ha tenuto poche ore fa. L’artista si stava esibendo davanti a un pubblico entusiasta quando, improvvisamente, il traliccio che sorreggeva parte dell’impianto scenico è crollato, abbattendosi sul palco. Solo il provvidenziale e rapidissimo spostamento del musicista ha evitato che venisse colpito, scongiurando quella che avrebbe potuto essere una vera e propria tragedia.

Il panico tra il pubblico è stato immediato. Molti spettatori si sono mossi verso il palco per verificare le condizioni di Gualazzi, mentre altri si allontanavano rapidamente dall’area, che è stata subito messa in sicurezza dagli organizzatori e dal personale addetto alla sicurezza.

Il commento di un testimone: “Incredibile quanto accaduto”

A documentare l’accaduto è stato Guglielmo Beraglia, presente tra il pubblico, che ha condiviso il filmato sui social. “Sul concerto di Raphael Gualazzi, iniziato ieri sera ad Agnone Cilento, avrei potuto esprimermi come ho fatto per lo spettacolo di Massimiliano Gallo, almeno per la bravura sua e dei partner che lo accompagnano e per l’acustica. Purtroppo, dopo solo due brani, è accaduto quanto si può vedere nel video… incredibile”, ha scritto, raccontando l’esatto momento in cui la struttura ha ceduto.

Nessun ferito, ma lo spettacolo è stato interrotto

Fortunatamente, nonostante il peso e la caduta dell’impalcatura, non ci sono stati feriti. Sul palco, al momento del crollo, erano presenti Raphael Gualazzi e due musicisti. Tutti e tre sono riusciti a mettersi in salvo in pochi istanti, riportando soltanto uno shock e tanta paura. Nel filmato condiviso si vede chiaramente Gualazzi abbandonare il pianoforte e uscire dal palco con le mani sulla testa, cercando di proteggersi da un possibile impatto.