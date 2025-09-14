Giorgia ai Tim Music Awards con una ferita sulla fronte, cosa le è successo prima della diretta

Giorgia si è esibita sul palco dei Tim Music Awards ieri sera con una ferita sulla fronte: poco fa ha svelato cosa le è successo prima della diretta. “Ho sbattuto la faccia contro lo spigolo di un muro”, le parole.

Giorgia ieri sera ai Tim Music Awards ha presentato il suo nuovo brano, Golpe, e ricevuto il premio per La cura per me, canzone presentata a Sanremo 2025. Si è esibita all'Arena di Verona con una piccola ferita sulla fronte e in molti su X si sono chiesti che cosa le fosse successo. In un nuovo post di ringraziamenti pubblicato pochi minuti fa ha svelato cosa le è successo prima dell'esibizione.

L'incidente di Giorgia prima dei Tim Music Awards

"Per la cronaca, ho sbattuto la faccia contro lo spigolo di un muro" ha raccontato Giorgia nel suo nuovo post Instagram, aggiunto pochi minuti fa, per motivare la ferita sulla fronte che ieri hanno notato tutti durante la sua esibizione sul palco dei Tim Music Awards. Tra le foto rese pubbliche, anche una nella quale mantiene un canovaccio, presumibilmente contenente del ghiaccio.

Nella lunga didascalia scritta dalla cantante, ringrazia il pubblico, l'evento musicale per il premio e presenta la nuova canzone Golpe, cantata ieri sera e in uscita il 19 settembre. "È assolutamente vero che il premio importante è il legame che si crea col pubblico che è come un anello invisibile ma che esiste e resiste, però ogni tanto un premio fa piacere riceverlo", le parole.

Il siparietto con Carlo Conti durante la premiazione

Carlo Conti ieri sera, mentre premiava Giorgia per il brano La cura per me, uno dei più ascoltati della classifica globale, è stato interrotto dalla cantante che ha voluto ringraziare Blanco e Michelangelo, da loro scritta. "Fammeli salutare, lo hanno fatto loro il pezzo" ha dichiarato. Conti ha allora aggiunto: "Finisco la motivazione". E davanti alle scuse dell'artista – "Scusa, ti ho interrotto. Sto zitta" -ha scherzato: "Tu puoi fare tutto quello che vuoi, sei anche una ottima conduttrice". "Che bugiardo" ha sorriso l'artista, alla conduzione di X Factor 2025.