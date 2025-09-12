Carlo Conti vede un drone sull’Arena di Verona e lancia un messaggio di pace, le parole del conduttore

Nella serata di venerdì 12 settembre, dall'Arena di Verona è andato in onda il consueto appuntamento con il Tim Music Awards, lo show dedicato alla musica italiana, nonché uno dei premi più prestigiosi per la categoria. Durante la messa in onda, Carlo Conti si sofferma per fare una riflessione profondamente attuale legata ai conflitti in atto.

Il messaggio di pace di Carlo Conti

"Stavo vedendo volare un drone che fa le immagini, questi sono gli unici droni che piacciono a tutti noi" dice il conduttore indicando un drone che appena passato sull'Arena di Verona, poco prima di presentare gli artisti che di lì a poco si sarebbero esibiti. Il riferimento è ovviamente ai droni militari che, invece, disseminano distruzione, come sta accadendo in Medio Oriente e in Ucraina, due parti del mondo piegate e distrutte dai rispettivi conflitti. Nel fare il suo annuncio, Conti si rivolge alla sua partner di palcoscenico, Vanessa Incontrada, dicendo: "La loro canzone di questa sera è dedicata proprio alla pace" e rivolgendosi al pubblico aggiunge:

può essere l'occasione per tutti voi stasera di accendere i vostri telefonini, che siano un cenno di pace, perché tutti i paesi del mondo possano vedere serate come queste, di musica, di gioia, di serenità, ma soprattutto di pace.

Le premiazioni del Tim Music Awards

È ormai il 14esimo anno che il Tim Music Awards dà appuntamento a settembre per premiare gli artisti italiani che con la loro musica sono riusciti a riempire le giornate degli italiani. Non solo gli ascolti sono al centro delle premiazioni, anche i live, quelli che hanno portato migliaia di persone da una città all'altra per assistere ai concerti del loro cantante del cuore. Una serata all'insegna della musica e della celebrazione di quel percorso individuale che ogni artista compie per affermarsi sulla scena.