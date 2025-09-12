La scaletta dei Tim Music Awards all’Arena di Verona: cantanti e ospiti dello show di Rai 1

Nelle serate di venerdì 12 e sabato 13 settembre, dall’Arena di Verona, andrà in onda il Tim Music Awards, uno dei riconoscimenti più importanti in Italia nel settore musicale. Alla conduzione Vanessa Incontrada e Carlo Conti. Tanti gli ospiti attesi da Marco Mengoni a Tananai, da Annalisa a Giorgia e Laura Pausini.

Venerdì 12 e sabato 13 settembre su Rai1 va in onda il Tim Music Awards, lo show dedicato alla musica italiana, nonché uno tra i più significativi riconoscimenti discografici, condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada dal palco dell'Arena di Verona. Con loro sul palco, per degli intermezzi comici, Pucci ed Enrico Brignano. Durante le due serate sono attesi grandi artisti della scena italiana, come Achille Lauro, Annalisa, Marco Mengoni, Giorgia e tanti altri. L'evento nasce per celebrare anche il percorso artistico dei vari ospiti, che hanno contribuito a riempire l'estate, e non solo, con nuovi singoli ascoltati dal pubblico. Sarà possibile vedere entrambi gli appuntamenti anche in streaming su RaiPlay, ma anche su Rai Radio 2 e Radio Italia Solomusicaitaliana, le radio ufficiali dei TIM Music Awards.

La scaletta dei cantanti ai Tim Music Awards a Verona

In entrambe le serate verranno premiati gli album che hanno conquistato le certificazioni FIMI/NIQ Oro, Platino e Multiplatino, ma anche i Singoli Platino e Multiplatino che sono stati lanciati tra settembre 2024 e settembre 2025. Verranno premiati anche i grandi live: si tratta di quegli eventi e tour che hanno superato le 100mila presenze (Oro), le 200mila (Platino) e le 300mila (Diamante) con tanto di certificazione SIAE. Ci saranno, poi, anche dei importanti Premi Speciali per quegli artisti che sono stati in grado di distinguersi nel panorama musicale. Intanto, ecco i nomi di chi parteciperà alle due serate: