Conti bacchetta Annalisa e Mengoni dopo il duetto: “Non potevate presentarvi a Sanremo?”, la risposta spiazza

Annalisa e Marco Mengoni ai Tim Music Awards hanno incantato l’Arena di Verona con il duetto sulle note di Piazza San Marco. A fine esibizione, Carlo Conti li ha bacchettati scherzando: “Non potevate presentarlo a Sanremo questo pezzo?”. Mengoni ha allora spiazzato i fan: “Mai dire mai”.

Annalisa e Marco Mengoni sono stati i protagonisti del Tim Music Awards ieri sera, sabato 13 settembre 2025. In prima serata su Rai 1 hanno regalato la prima performance live del brano Piazza San Marco che li vede duettare insieme. La canzone è già una delle più ascoltate in radio e visto il successo, Carlo Conti, una volta terminata l'esibizione, non ha potuto non rimproverarli per non averla conservata per il prossimo Festival di Sanremo, nel 2026.

Il botta e risposta tra Carlo Conti e Annalisa e Mengoni

Dopo l'esibizione all'Arena di Verona, durante i Tim Music Awards, Annalisa e Marco Mengoni sono stati raggiunti sul palco dai conduttori Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Il cantante è stato il primo a raccontare l'emozione vissuta nel duettare con la collega: "È la prima volta live, eravamo molto emozionati. C'è tanto affetto tra noi, c'è una bella sintonia. Siamo gli opposti su alcune cose, questo funziona perché l'uno arriva dopo non arriva l'altro e viceversa". E anche Annalisa non ha nascosto la sua felicità: "È stato bellissimo, ero molto emozionata". Carlo Conti, durante il commento, li ha interrotti per bacchettarli in maniera scherzosa: "Non per sapere i fatti vostri, ma non potevate presentarlo a Sanremo questo pezzo?". Gli artisti sono apparsi sorpresi dalla domanda, e dopo che Mengoni ha commentato "Io ho già risposto", Annalisa si è giustificata: "Questo era il momento giusto, l'autunno che comincia….". Mengoni, però, ha aggiunto: "Magari ce ne saranno altre, mai dire mai nella vita". "Questa è la risposta che volevo sentire", ha concluso Conti.

Le canzoni presentate per Sanremo 2026

Carlo Conti recentemente ha parlato della nuova edizione del Festival di Sanremo, in scena nel 2026, rivelando di aver ricevuto già tante canzoni dai papabili ‘big'. "Iniziano ad arrivare belle canzoni, sto ascoltando tante belle proposte, sarà difficile selezionarle" ha dichiarato al Tg1 lo scorso 8 settembre. Al momento, però, non ci sono ulteriori novità: recenti indiscrezioni hanno rivelato che Conti vorrebbe riportare sul palco del Festival Tiziano Ferro e Madame, ma nulla è ancora deciso.