Ascolti tv 13 settembre: chi ha vinto tra La ruota della fortuna e Affari tuoi, domina Tim Music Awards

Tutti i dati Auditel di ieri, sabato 13 settembre 2025. La sfida degli ascolti si concentra ancora sui programmi in access prime time, i più seguiti dai telespettatori: Affari Tuoi e La ruota della fortuna. Rai1, in prima serata, ha poi offerto una nuova puntata dei Tim Music Awards che ha dominato contro Canale5 e le altre reti generaliste.

Ieri sera, sabato 13 settembre 2025, è andata poi in scena la seconda puntata, in diretta dall'Arena di Verona, dei Tim Music Awards 2025, l'evento musicale condotto da Conti e Incontrada, che nel primo appuntamento di venerdì si è aggiudicato la serata in termini di dati auditel. Ieri sera ha sfidato su Canale5 una replica di Ciao Darwin: ecco di seguito gli ascolti di sabato 13 settembre 2025.

Chi ha vinto tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna

Affari Tuoi e La ruota della fortuna sono tornati in onda sabato 13 settembre, appassionando i telespettatori. Tra gli addetti ai lavori del gioco dei pacchi e quelli degli storici ‘cruciverba', la sfida – sebbene veda avanti Gerry Scotti da diversi giorni – è ancora apertissima. Ieri sera, la fascia access prime time ha visto di nuovo Canale5 superare Rai1. La partita delle gemelle Giorgia e Chiara è stata seguita da 3.387.000 spettatori pari ad uno share del 21.7 %, mentre la puntata di Gerry Scotti che ha visto Michael nuovo campione ha registrato 4.022.000 spettatori pari ad uno share del 25.8%.

Gli ascolti tv e la sfida tra Tim Music Awards e Ciao Darwin: i dati Auditel di ieri sera

In prima serata su Rai 1 è andata in onda la nuova puntata dei Tim Music Awards che ha visto sul palco dell'Arena di Verona tutti gli artisti di successo del momento. La serata evento condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada ha intrattenuto 2.167.000 spettatori pari al 19.4% di share. Contemporaneamente su Canale5 andava in onda una puntata in replica di Ciao Darwin, lo show di Paolo Bonolis che si è concluso con l'ultima edizione nel 2024 e che ha registrato 1.463.000 spettatori con uno share del 14.5%. Su Rete 4 è andato in onda un altro evento musicale, il concerto per la pace Grace for the world ideato da Andrea Bocelli e Pharrell Williams, condotto da Federica Panicucci: è stato seguito da 475.000 spettatori e il 3.9% di share

Le altre reti generaliste hanno offerto film di suspance e programmi di approfondimento. In prima serata e prima visione su Rai 2, è andato in onda il film Un omicidio per due – Ultima notte di nozze che ha interessato 1.019.000 spettatori pari al 7.3% di share, così come Rai 3 che ha offerto Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto con le musiche di Ennio Morricone, interessando 447.000 spettatori e il 3.3% di share. Shazam! trasmesso su Italia1 ha raggiunto 628.000 spettatori pari al 4.9% di share. La rubrica di intrattenimento, condotta da Massimo Gramellini, In altre parole, ha interessato invece 772.000 spettatori con il 5.6% di share.