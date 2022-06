Costanzo sulla carriera di Adriana Volpe: “Tanti cambiamenti dimostrano irrequietezza e poca pazienza”

Alfonso Signorini sarebbe intenzionato a regalare al pubblico una edizione del Grande Fratello Vip all'insegna delle novità. Salvo colpi di scena, dunque, non rivedremo Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nei panni delle opinioniste. Maurizio Costanzo ha parlato in particolare dell'ex conduttrice de I fatti vostri nella sua rubrica sulla rivista Nuovo.

Una lettrice ha scritto a Maurizio Costanzo, rimarcando quanto sia stata "frenetica" negli ultimi anni la carriera di Adriana Volpe. Dal 2018 al 2022, la conduttrice ha fatto diverse esperienze: ha partecipato a Pechino Express – Avventura in Africa, poi è stata concorrente del Grande Fratello VIP 4, ha condotto Ogni mattina su TV8 e poi è diventato l'opinionista del Grande Fratello VIP 6 su Canale5:

"Due anni fa di fatto ha rinnegato la sua professione da conduttrice per gettarsi nella mischia del Grande Fratello Vip, che a me non piace affatto. Dopodiché è stata promossa a opinionista del reality ma adesso non ha una collocazione. Mi pare la dimostrazione che il GF non sia un trampolino di lancio per i vip, ma solo un modo per fare soldi facili, oltre che, di fatto per rovinare le carriere. Lei doveva rimanere nella tv pubblica, mi piaceva tanto nella Rai!”.