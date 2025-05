Costanza Caracciolo e l’aborto: “I giornali anticiparono la notizia della gravidanza, ricevevo auguri mentre piangevo”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Ospite a La Volta Buona di Caterina Balivo nella puntata in onda il 12 maggio, Costanza Caracciolo ha raccontato l'aborto spontaneo che subì prima di diventare mamma per la prima volta nel 2018. I giornali diedero la notizia della gravidanza in anticipo, motivo per cui l'ex velina si trovò a ricevere messaggi di auguri anche in quel momento difficile: "I giornalisti non rispettarono le mie tempistiche".

L'aborto spontaneo e la notizia data in anticipo sui giornali

Lei e il marito Bobo Vieri decisero di diventare genitori nel 2017, ma al terzo mese di gravidanza perse il bambino. Nel frattempo, però, i giornali diedero in anteprima la notizia della gravidanza: "Le tempistiche non sono state rispettate dal giornalismo, ci sono dei mesi che si devono superare prima di dare notizie del genere. Fu assurdo che il giorno in cui uscì la notizia, scoprì di aver perso il mio bambino, fu un fatto drammatico". Pur essendo passato tempo, Caracciolo confessa che si tratta di "un dolore che uno mette da parte, ma che non passa mai del tutto, anche se ho due figlie c'è sempre in un angolino nel cuore".

I casi analoghi di Giulia De Lellis e Aurora Ramazzotti

Quello delle notizie di una gravidanza anticipate dai giornali è un tema quanto mai attuale a causa delle polemiche esplose dopo la recente notizia della gravidanza di Giulia De Lellis data sul settimanale Chi prima che l'influencer lo comunicasse in prima persona. Un fatto inaccettabile secondo diverse colleghe, tra cui Aurora Ramazzotti, che attraverso alcune stories su Instagram si scagliò contro i giornalisti. "Vi siete mai chiesti come mai una donna non comunica la gravidanza prima del terzo mese?", le parole della speaker radiofonica. Per poi aggiungere tra i motivi proprio il fatto che, come purtroppo accaduto a Caracciolo, entro il terzo mese si potrebbe perdere il bambino.

Caracciolo: "Vorrei partecipare a Ballando con Stelle"

Caracciolo ha anche parlato della sua carriera, esplosa a Striscia La Notizia quando faceva la velina insieme a Federica Nargi. Il vero artefice del suo successo fu suo nonno: "Tutto partì da una foto scattata da lui, che mandò alla redazione. Mi accompagnò a fare il primo provino per Striscia e da lì tutto ebbe inizio". In futuro, le piacerebbe partecipare a Ballando con le Stelle: "Anche mio marito è arrivato in finale, ma non ha vinto". A domanda diretta di Balivo, ha risposto: "Mi piacerebbe molto, ho una passione per il ballo quindi per me sarebbe una novità, ho sempre fatto classico, mai danze latine". La conduttrice ha quindi lanciato un appello a Carlucci: "Milly qui abbiamo una ragazza bellissima, giovanissima, hai già la prima concorrente per l'anno prossimo".