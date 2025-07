video suggerito

Corrado Formigli a La7 fino al 2030: “È la rete più libera e indipendente” Corrado Formigli commenta il rinnovo contrattuale con La7 fino al 2030: “È la rete più libera”. Nella prossima stagione il suo “Piazzapulita” taglierà il traguardo delle 500 puntate. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Corrado Formigli, conduttore di Piazzapulita, ha annunciato sui social il prolungamento del contratto con l'emittente di Urbano Cairo, La7. Una scelta che conferma la strategia di lungo periodo della rete, che ha blindato i suoi volti principali fino alla fine del decennio. Un contratto fino al 2030 è una misura da fenomeno, da fuoriclasse calcistico. Stessa durata anche per i contratti di Lilli Gruber, Diego Bianchi, Gramellini e Aldo Cazzullo.

Il messaggio di Corrado Formigli

"Ho scelto di prolungare il mio impegno con La7 fino al 2030. Una decisione arrivata con facilità: è la rete più libera e indipendente, fatta da professionisti diversi fra loro ma legati dall'amore per il nostro mestiere". Con queste parole, Corrado Formigli ha ufficializzato il rinnovo contrattuale che lo terrà alla guida del suo programma di approfondimento per i prossimi sei anni. Il giornalista ha voluto sottolineare pubblicamente la gratitudine verso i vertici dell'emittente: "Ringrazio Urbano Cairo per la fiducia e per come sa proteggere dalle pressioni i suoi in ogni occasione, così come il direttore Andrea Salerno. Un saluto e ringraziamento speciale all'amministratore delegato Marco Ghigliani".

Piazzapulita verso le 500 puntate

Il rinnovo arriva in un momento particolare per il programma condotto da Formigli. A settembre, infatti, Piazzapulita raggiungerà il traguardo delle 500 puntate, un numero che testimonia la solidità del format e l'affezionamento del pubblico. "A settembre Piazzapulita taglierà il traguardo delle 500 puntate: vi aspetto, rimanete su questo schermo!" ha concluso il conduttore nel suo messaggio.

La strategia di Cairo: contratti lunghi per i big

La mossa di Formigli si inserisce in una strategia più ampia di La7, confermata dallo stesso Urbano Cairo durante la presentazione dei palinsesti. L'editore ha rivelato di aver proceduto a una serie di rinnovi preventivi che blindano i volti principali della rete: "Rinnovato contratto ad Aldo Cazzullo, per due anni, a Bianchi e tutta la banda di Propaganda Live per tre anni. Confermati anche Gramellini, Formigli, Lilli Gruber, che non erano in scadenza ma ci siamo portati avanti, rinnovando fino al 2030."