Condannato il produttore Silvio Dammicco, non ha versato il mantenimento alla figlia avuta da Yvonne Sciò

Silvio Dammicco, produttore cinematografico e socio fondatore della Eagle Pictures, è stato condannato a due mesi con pena sospesa. A portarlo in tribunale la ex moglie Yvonne Sciò che lo ha accusato di non avere versato gli alimenti dovuti alla figlia nata nel 2008.

Stefano Dammicco, produttore e cofondatore della Eagle Pictures, è stato condannato a due mesi di reclusione, con pena sospesa, per il mancato versamento dell’assegno di mantenimento destinato alla figlia avuta con l’ex moglie Yvonne Sciò. Dammicco è noto per avere prodotto film come La passione di Cristo e Se mi lasci ti cancello. La società, dopo l’uscita di Dammicco, ha pubblicato inoltre Il discorso del re e la saga cinematografica Twilight.

La battaglia decennale tra Silvio Dammicco e Yvonne Sciò

La decisione del tribunale di Roma rappresenta l’ennesimo capitolo di una battaglia legale che si protrae da oltre quindici anni e cioè da quando la relazione tra i due artisti è arrivata al capolinea. Non è la prima volta che Dammicco si trova a rispondere in tribunale della stessa accusa: già nel 2019 aveva patteggiato una condanna a due mesi e sei giorni per non aver versato circa 37 mila euro di arretrati. Anche in quel caso la pena era stata sospesa.

Secondo il pubblico ministero Silvia Radicella, il produttore avrebbe “fatto mancare i mezzi di sussistenza” alla figlia, violando gli accordi presi nel 2014 in fase di separazione dalla ex moglie. Per Yvonne Sciò, che nel corso della carriera ha lavorato con registi come Carlo Verdone, Pupi Avati, Nanni Loy e i fratelli Taviani (e che, sul fronte privato, ha rifiutato il corteggiamento di Brad Pitt), si tratta della seconda vittoria giudiziaria sull’ex marito a proposito della vicenda del mantenimento.

La relazione tra Stefano Dammicco e Yvonne Sciò finita tre mesi dopo la nascita della figlia

L’attrice e il produttore si sposarono il 12 novembre 2005. Nel 2008 nacque la loro unica figlia, Isabella Beatrice. La decisione di separarsi sarebbe arrivata pochi mesi dopo, per poi essere formalizzata nel 2014 in tribunale. Sciò, in un’intervista rilasciata un anno dopo la rottura, aveva definito Dammicco un “marito sbagliato”, sposato troppo velocemente per assecondare l’impellente desiderio di maternità. L’attrice aveva inoltre aggiunto che l’ex marito, dopo le nozze e la nascita della figlia, avrebbe smesso di essere presente. Yvonne avrebbe deciso di separarsi quando la figlia aveva appena compiuto tre mesi.