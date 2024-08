video suggerito

Concita De Gregorio, le foto dall'ospedale: "Per la terza estate consecutiva sono qui" Concita De Gregorio ha scelto di condividere con i suoi follower una parte del suo percorso che sta affrontando da tempo: "Aspettiamo momenti migliori".

Concita De Gregorio ha scelto di condividere con i suoi follower una parte del suo percorso che sta affrontando da tempo. Per la terza estate consecutiva, fa sapere su Instagram, la giornalista e scrittrice si ritrova in ospedale proprio nel periodo di Ferragosto: "Fra noi, compagne di stanza medici di turno infermieri ausiliari tecnici e moltitudini alle prese con il compito di darsi un piccolo reciproco sollievo". Con il suo tocco garbato, Concita De Gregorio descrive le sensazioni di chi si ritrova in questi giorni di festa a combattere per la propria salute: "Come ogni anno, sono con chi non può permettersi di andare in vacanza. Perché non ci sono i soldi, perché non c’è la salute, perché meglio così, in fondo, aspettiamo momenti migliori". La giornalista aveva parlato della sua malattia nel corso di un'intervista a Belve del 14 marzo 2024.

Il messaggio di Concita De Gregorio

Concita De Gregorio è riuscita a trasformare un contesto difficile come quello della degenza in un momento di condivisione gioiosa. La giornalista ha raccontato di come, insieme agli altri pazienti, si scambiano foto di tramonti inviati dagli amici in vacanza, trasformando quelle immagini in piccoli tornei di bellezza: "Abbiamo una classifica di tramonti, credo che anche quest’anno vincerà la Grecia". Il messaggio si conclude con un pensiero rivolto a chi è ancora più solo:

Agosto in ospedale, da tre anni, Ferragosto fra noi: compagne di stanza medici di turno infermieri ausiliari tecnici e moltitudini alle prese con il compito di darsi un piccolo reciproco sollievo. Oggi è stata una maniglia volante per alzarsi, per esempio :) grazie Angelina. A merenda siccome é festa un budino di vaniglia, grande idea della caposala. Come ogni anno, sono con chi non può permettersi di andare in vacanza. Perché non ci sono i soldi, perché non c’è la salute, perché meglio così, in fondo, aspettiamo momenti migliori. Conosco il catalogo e lo frequento. Questo é anche un grazie agli amici che chiamano per consolare/conversare e mandano foto dalle ferie: qui ne facciamo tornei, fra vicini di letto, passandocele. Abbiamo una classifica di tramonti, credo che anche quest’anno vincerà la Grecia. Stiamo bene, a raccontarci le nostre storie nei minuti liberi dei cambi turno. Infine. Un pensiero grande a chi é proprio solo, a chi é per qualche ragione costretto o rinchiuso, recluso. ‘Siempre que llovió, paró’ dicevano i vecchi nelle campagne della mia infanzia. Ogni voglia che ha iniziato a piovere, ha smesso. E’ una regola mai smentita. Anche quella famosa volta dell’Arca, alla fine smise. Buon ferragosto, che siano il più possibile lievi i giorni e i pensieri✨✨✨