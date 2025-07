Chiara Rabbi contro gli haters: “Sono un personaggio pubblico perché l’avete voluto voi, non rompete i cog**oni”

Chiara Rabbi in un duro sfogo contro gli haters su Tik Tok. L'ex corteggiatrice di Davide Donadei ha risposto a chi l'ha insultata, invitando chi lascia commenti del genere ad abbandonare il suo profilo: "Se non vi piace una persona, perché mi seguite e guardate i miei video? Sono un personaggio pubblico perché l'avete voluto voi".

Lo sfogo di Chiara Rabbi contro gli haters

Qualche giorno fa, l'ex di Uomini e Donne aveva postato un video in cui faceva uno scherzo al fidanzato Angelo Foresta. Dopo la pubblicazione del contenuto, però, aveva ricevuto diversi commenti negativi. Una hater, in particolare, l'aveva definito "cretina". A quel commento, Rabbi ha deciso di replicare personalmente, lasciandosi andare a un lungo sfogo: "Non è normale che gente frustrata che non arriva a fine mese se la prenda con me, perché io posso fare quello che voglio". E ancora: "Non è una cosa normale che sotto i miei video ci siano insulti di questo tipo e non vengano bannati".

"Siete voi che mi avete resa un personaggio pubblico"

Poi, l'invito ad abbandonare il suo profilo a chi non apprezza i contenuti che pubblica: "Se non vi piace una persona, perché mi seguite e guardate i miei video? Ci sono alcune ragazze che io non sopporto e, appena vedo i loro video, vado avanti. Ma non le insulto". Secondo lei, il fatto di essere un personaggio pubblico non legittima le persone a dire nei suoi confronti quello che vogliono: “Se io decido di pubblicare la mia vita in modo simpatico, senza rompere i cogl*oni a nessuno, tu non devi rompere i cogl*oni a me. Io sono un personaggio pubblico perché l’avete voluto voi. Siete voi che mi seguite, quindi, se io me la tiro, questo potere me lo date voi".