Chiara Ferragni a Che tempo che fa non era sola: chi c’era a sostenerla in studio “Tremo di paura”: aveva detto Chiara Ferragni prima dell’intervista rilasciata a Che tempo che fa. In studio, a sostenerla non c’era Fedez, ma la sua famiglia d’origine: la madre Marina Di Guardo e le sorelle Valentina e Francesca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

53 CONDIVISIONI condividi chiudi

Domenica 3 marzo, Chiara Ferragni è stata ospite del programma Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio sul Nove. È stata la prima intervista televisiva dell'imprenditrice, dopo il caso del Pandoro Balocco e le indiscrezioni sulla crisi con Fedez. Alcune ore prima della diretta, Chiara Ferragni aveva confidato ai suoi follower di non essere serena: "Tremo di paura e piango". Ad accompagnarla durante l'intervista, c'era la sua famiglia.

Chiara Ferragni, la madre e le sorelle in studio a Che tempo che fa

Chiara Ferragni, poco prima della diretta, ha pubblicato una serie di storie su Instagram nelle quali ha confidato il suo stato d'animo nelle ore che precedevano l'intervista a Che tempo che fa. L'imprenditrice ha spiegato di stare vivendo un momento complesso: "Non è un momento facile sotto tutti i punti di vista. Tremo di paura, piango e va bene anche così, perché sono io e sono vera. E se stasera non sarò perfetta come cerco sempre di essere amen. La perfezione è un'illusione. Voglio essere me stessa, con tutte le mie fragilità". In studio a Che tempo che fa non era da sola. A sostenerla la madre Marina Di Guardo e le sorelle Valentina e Francesca Ferragni.

Fedez a Rozzano con i figli Leone e Vittoria

Nel corso dell'intervista rilasciata a Fabio Fazio, Chiara Ferragni ha confermato la crisi con Fedez: "Vediamo, non so come andrà con Federico". E ha continuato: "Con Federico ci sentiamo, siamo due persone adulte che si vogliono bene. Non è che da un giorno all'altro chiudiamo i ponti. È un periodo di crisi come ne abbiamo avuti anche in passato, questa è una crisi un po' più forte". Poche ore prima che Chiara Ferragni si recasse negli studi di Che tempo che fa, Fedez ha pubblicato delle storie che lo ritraevano a Rozzano, con i figli Leone e Vittoria. Durante e dopo la messa in onda dell'intervista, Fedez non ha commentato le parole dette dalla madre dei suoi figli.