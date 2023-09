Chi sono i figli di Vasco Rossi: Lorenzo, Davide e Luca Vasco Rossi è papà di tre figli, nati da donne diverse, e nonno di cinque nipoti. Davide e Lorenzo, nati entrambi nel 1986 da due donne differenti, poi Luca, nato nel 1991, frutto dell’amore con la moglie Laura Schmidt.

A cura di Gaia Martino

Ph credits: Instagram

Vasco Rossi, uno dei cantautori più celebri del panorama musicale italiano, è padre di tre figli, Davide, nato dalla relazione con Stefania Trucillo, Lorenzo nato dall'amore con Gabriella Sturani, e Luca, nato dall'amore con Laura Schmidt, la sua attuale moglie. Il primo e il secondogenito sono coetanei: entrambi nati nel 1986, hanno 37 anni, e hanno reso papà Vasco nonno di cinque nipoti. Luca ha 32 anni.

Chi è Davide Rossi, il figlio di Vasco Rossi

Davide Rossi è il figlio nato dalla relazione tra papà Vasco e Stefania Trucillo. Nato il 24 aprile del 1986, ha 37 anni ed è un appassionato di musica. Fa il disc jockey ed è un attore: il suo debutto cinematografico risale al 2003 quando compare nel film "Il posto dell'anima" e anche in "Caterina va in città" di Paolo Virzì. Nel 2008 ha recitato in "Albakiara" e "Scusa ma ti chiamo amore", poi successivamente è entrato nel cast di fiction di successo come "Provaci ancora prof 2". Nel 2018 è stato uno dei tentatori di Temptation Island Vip. Ha tre figli: il primo, Romeo, è nato nel 2014 dalla relazione con l'ex fidanzata Alessia. Nel 2020 sono nati i gemelli Alessandro e Leonida dalla relazione con l'attuale compagna Giulia Matteucci.

Davide Rossi e la compagna Giulia Matteucci (foto Instagram)

Davide Rossi nel 2021 è stato condannato a un anno e 8 mesi dal tribunale di Roma per un incidente risalente al 16 settembre 2016: fu incolpato per omissione di soccorso e lesioni personali gravi.

Leggi anche Il testo e il significato de Gli sbagli che fai, Vasco Rossi racconta la sua vita da Supervissuto

Chi è Lorenzo Rossi, figlio di Vasco Rossi e Gabry

Vasco Rossi con il figlio Lorenzo (foto Instagram)

Lorenzo Rossi è nato dalla relazione tra Vasco Rossi e Gabriella Sturani, la donna che ispirò il celebre brano del rocker "Gabry". Oggi 37enne, è uno speaker radiofonico, e fu riconosciuto dal padre quando aveva circa 15 anni. Affidò ad un lungo messaggio su Instagram il racconto del primo incontro con papà Vasco: "La porta si apre e mi ritrovo davanti un omone grande, grosso, con i capelli lunghi e il cappello che mi aspettava a braccia aperte. "Ecco Lorenzo, Lorenzo il Magnifico" (disse, ndr), come spesso mi chiama per rompere il ghiaccio".

È papà di due bimbe, Lavinia e Lucrezia, nate dalla relazione con Carlotta Quaranta.

Chi è Luca Rossi, l'ultimo dei tre figli di Vasco Rossi

Luca Rossi è l'ultimo arrivato di casa Rossi. Nato nel 1991 e, stando al profilo Wikipedia del rocker, sarebbe un coautore di diverse canzoni del papà. A lui Vasco ha dedicato il brano Benvenuto, dedica documentata anche da un post condiviso su Instagram: "Il destino dei genitori è quello: di dire le cose e poi aspettare e soffrire perché lui farà sempre quello che ritiene giusto. Tu ci devi essere quando lui ha bisogno. Ci devi essere e basta. Happy birthday Lukito". La madre è Laura Schmidt, attuale moglie del cantante, sposata nel 2012.

Romeo, Alessandro, Leonida, Lavinia e Lucrezia: i nipoti di Vasco Rossi

Sono cinque i nipoti di Vasco Rossi. Romeo è il primo arrivato, nato dalla relazione tra il figlio Davide e l'ex compagna Alessia. Nel 2020 sono nati Alessandro e Leonida, i gemelli nati dalla relazione tra Davide e Giulia Matteucci. Il secondogenito, Lorenzo, gli ha regalato Lavinia, quarta nipote, nata nel 2017, poi Lucrezia, l'ultima arrivata, nata nel 2021: le bimbe sono nate entrambe dalla storia d'amore con Carlotta Quaranta.