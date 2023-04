Chi è Stephanie, compagna di Osimhen e mamma di sua figlia Hailey True Victor Osimhen, il campionissimo del Napoli che condurrà gli azzurri con ogni probabilità alla vittoria dello scudetto, ha una fidanzata di nome Stephanie che è anche la mamma della sua unica figlia, Hailey True.

Victor Osimhen, il campionissimo del Napoli che condurrà gli azzurri con ogni probabilità alla vittoria dello scudetto, ha una fidanzata di nome Stephanie che è anche la mamma della sua unica figlia, Hailey True. Cominciamo col dire che il 24enne attaccante nigeriano del Napoli tiene molto alla sua privacy, infatti foto ufficiali della piccola e della sua compagna non ce ne sono. Il nigeriano cura personalmente e in maniera amatoriale i propri social e tiene tutto distante dai riflettori.

Chi è Stephanie, la fidanzata di Osimhen lontana dai riflettori

Sono stati i giornali italiani i primi a dare un nome alla compagna di Victor Osimhen: Stephanie. Di lei sappiamo molto poco. Sappiamo che vive a Napoli e che dovrebbe venire dalla Francia. Per il resto, il ragazzo d'oro proveniente da Lagos tiene molto alla sua privacy e cerca sempre di non farsi sorprendere insieme ai familiari. C'è solo una foto che risale proprio all'arrivo di Victor Osimhen a Napoli, fotografie pubblicate al tempo da Calcio Napoli 24 che mostrano quella che dovrebbe essere Stephanie affacciata al balcone dell'albergo, ma coperta comunque da un palo della luce.

Blessing, la sorella di Victor Osimhen

La storia d'amore tra il calciatore Osimhen e Stephanie, genitori di Hailey True

Secondo le informazioni presenti in rete, Victor Osimhen e Stephanie stanno insieme da quando il calciatore nigeriano era in forza al Lille, quindi tra il 2019 e il 2020. Il 6 ottobre 2022 è nata Hailey True, prima figlia del calciatore. Ogni gol segnato da Victor Osimhen è dedicato proprio alla piccola che presto compirà il suo primo anno d'età. L'attaccante nigeriano non ha mai nascosto l'importanza della sua compagna e del suo sostengo nei momenti complicati. Le uniche foto disponibili di Victor Osimhen insieme a una donna sono quelle con Blessing, la sua sorella minore.