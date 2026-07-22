Chi è Sara “Sary” Iurato, la tentatrice di Andrea Petraroli a Temptation Island 2026

Sara Iurato, soprannominata “Sary”, è la tentatrice che ha fatto vacillare Andrea Petraroli, fidanzato di Iris De Lorenzis, a Temptation Island 2026. Siciliana, ha 24 anni e ha provato a mettere in crisi il rapporto già precario tra i due protagonisti del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.

Si chiama Sara Iurato la tentatrice che ha fatto vacillare Andrea Petraroli a Temptation Island 2026. Soprannominata "Sary", probabilmente per distinguersi dalle altre single ed evitare confusione nel pubblico a casa, Sara ha puntato fin dall’inizio il fidanzato di Iris De Lorenzis, mettendo in atto una serie di strategie di conquista "aggressive" che l’hanno aiutata a farsi notare e a diventare uno dei personaggi più discussi di questa edizione del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale5.

La sintonia tra i due, però, non è durata a lungo. Andrea si è improvvisamente reso conto di essere ancora innamorato della sua compagna, si è allontanato dalla tentatrice e ha chiesto un falò di confronto immediato per provare a recuperare il rapporto con Iris. Sary non ha reagito male di fronte all’inaspettato dietrofront di Andrea: ha incassato il rifiuto e ha assistito alla richiesta del fidanzato al conduttore di poter vedere la compagna nel più breve tempo possibile. Nel corso della puntata in onda mercoledì 22 luglio scopriremo se Iris ha accettato o meno la sua richiesta di falò di confronto anticipato.

Siciliana, Sara Iurato ha 24 anni e non ha alle spalle altre esperienze televisive prima di approdare a Temptation Island. Il suo profilo Instagram conta poco più di 10mila follower e la giovane si definisce una modella. Più che nel settore della moda, Sara sembra lavorare soprattutto come modella di make-up, almeno stando alle foto pubblicate sul suo account. Dotata di una fisicità prorompente, Sary è quasi riuscita nell’impresa di far capitolare Andrea. Prima di tornare sui suoi passi, il fidanzato di Iris si era perfino spinto a chiederle un bacio, ammettendo di essere rimasto particolarmente colpito da lei. Il tradimento vero e proprio non si è consumato e, a distanza di qualche giorno da quel momento, Petraroli è tornato sui suoi passi, determinato a riconquistare la fidanzata.