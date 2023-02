Chi è Pierluca Viani, il valletto di Mara Venier a Domenica In Dalla puntata sanremese di Domenica In, compare sporadicamente accanto a Mara Venier, un giovane che lei stessa definisce un valletto che consegna i fiori ai vari artisti ospiti del programma. Ecco chi è Pierluca Viani.

A cura di Ilaria Costabile

Dalla messa in onda di Domenica In dal palco dell'Ariston è comparso accanto a Mara Venier un avvenente ragazzo che ha suscitato non poca attenzione da parte del pubblico. Si è accesa, infatti, una certa curiosità attorno alla figura di Pierluca Viani, questo è il nome del giovane che è comparso anche negli studi romani della trasmissione, nella puntata di domenica 19 febbraio.

Chi è Pierluca Viani

"Mi hanno messo questo pezzo di gnocco qua" diceva scherzando Mara Venier parlando con Giorgia dopo che sul palco, dopo la finale di Sanremo, le appare accanto Pierluca Viani che subito si presenta alla conduttrice che, puntualmente, lo chiama in modi alternativi nel corso della puntata. Il suo ruolo è quello di regalare i fiori ai vari artisti che si succedono sul palcoscenico, compito che mantiene anche con il ritorno alla versione canonica dello show domenicale di Rai1. Come scrive lui stesso su Instagram ha "studiato un po' in giro", di fatti ha frequentato la facoltà di architettura a Valencia, continuando a Granada, ma è nato e vive tutt'oggi nella "Riviera dei fiori". Tra le sue passioni c'è la fotografia, si definisce infatti fotografo di interni e non mancano sui suoi social scatti che documentino questa passione.

Perché il valletto a Domenica In

Dal momento che al Festival di Sanremo le figure femminili sono state ancillari e hanno accompagnato il conduttore nel portare avanti ogni serata, nel caso di Mara Venier l'idea sembra sia stata quella di affiancarle, sebbene per qualche breve istante, una figura che allentasse i ritmi serratissimi nella puntata post Sanremo che, solitamente, è più lunga del canonico appuntamento della domenica su Rai1. Creando, d'altronde, una serie di siparietti a dir poco divertenti. Una scelta che si dimostra anche al passo con i tempi in cui, parlando delle famose quote rosa, in vari ambiti dello spettacolo e non solo, è comprensibile che anche gli uomini possano essere coinvolti e considerati in ruoli che, stereotipo vuole, siano stati affidati alle donne.