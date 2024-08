video suggerito

Chi è Peppone Calabrese, il nuovo conduttore di Camper: carriera e vita privata Peppone Calabrese è il nuovo conduttore di Camper, la trasmissione di Rai1 delle 12. Potentino, si forma prima come imprenditore, poi dopo essere diventato socio del ristorante Cibò, inizia nel 2016 la sua carriera in tv. Conduce trasmissioni come Linea Verde e, prima ancora, era stato inviato de La prova del cuoco.

Peppone Calabrese da lunedì 5 agosto sostituisce Marcello Masi alla conduzione di Camper, la trasmissione estiva del mezzogiorno di Rai1. Formatosi come imprenditore è diventato negli ultimi anni un inviato della Rai per trasmissioni come La prova del cuoco, Linea Verde, Grand Tour e ora Camper.

Chi è Peppone Calabrese, il conduttore che sostituisce Marcello Masi

Nato a Potenza il 6 marzo 1975, dopo aver frequentato il liceo classico, si iscrive a giurisprudenza a Siena, dove poi frequenta un master in Organizzazione di eventi, comunicazione e marketing, dopo aver collaborato con il CNR di Siena, è tornato nella sua città natale, cambiando totalmente prospettive lavorative. Si occupa, infatti, della terapia del sorriso, fonda una onlus e diventa socio del ristorante Cibò. Nel 2016, dopo l'incontro fortuito con Francesca Barra e Angelo Mellone, giunti a Potenza per dei sopralluoghi in vista de L'anno che verrà, la nota trasmissione di Rai1 per il Capodanno, viene scelto come inviato per La prova del cuoco. Nel 2018, poi, gli viene affidata la conduzione di Linea Verde, che conduce tutt'oggi. Nel 2022 è nominato ambasciatore della Dieta Mediterranea nel Mondo dal "Museo Vivente della Dieta Mediterranea" a Pioppi. Nel 2024 passa alla conduzione di Camper, su Rai1, dopo essere stato inviato della trasmissione.

La vita privata di Peppone Calabrese: l’amore per la compagna Damiana Spoto

Nonostante sia piuttosto attivo anche sui social, Calabrese ha mantenuto sempre un certo riserbo sul suo privato, infatti non ci sono, se non sporadici scatti, racconti anche della sua vita fuori dal set. Nel 2015, però, Peppone Calabrese sposa la compagna Damiana Spoto, una donna di origini siciliana, che diventa sua moglie celebrando una bellissima cerimonia a Taormina. Anche in questo caso, pochissimi sono gli scatti che li vedono insieme.