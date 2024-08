video suggerito

Peppone Calabrese al posto di Marcello Masi come conduttore di Camper: il motivo del cambio Peppone Calabrese, noto volto di Linea Verde, sarà il conduttore di Camper per le prossime puntate. Marcello Masi, infatti, ha dovuto lasciare la conduzione del programma per motivi personali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Cambio di conduzione per Camper, il programma di Rai1 delle ore 12, che precede l'edizione delle 13:30 del Tg1 e occupa il posto di È sempre Mezzogiorno nella programmazione estiva. Non ci sarà Marcello Masi, volto ormai di casa, ma a prendere il suo posto di sarà Peppone Calabrese, per la prima volta al timone di una trasmissione tv.

L'arrivo di Peppone Calabrese alla conduzione di Camper

Una necessità, quella palesata da Marcello Masi, di lasciare la conduzione di Camper. Il conduttore, infatti, come riporta anche Davide Maggio, per motivi personali ha dovuto cedere il passo affinché la trasmissione fosse condotta da qualcun altro che, quindi, porterà il programma alle puntate conclusive. Ad intrattenere i telespettatori e anche gli ospiti presenti in studio, un volto non del tutto nuovo al pubblico Rai, ma sicuramente non avvezzo alla conduzione in studio, si tratta di Peppone Calabrese, che per tre anni è andato su e giù per l'Italia, con Linea Verde, nelle edizioni invernali e anche estive, ricoprendo il ruolo di inviato. Nella giornata di lunedì 5 agosto, quindi, inizia una nuova fase della sua carriera televisiva, che anche lui accoglie con grande entusiasmo e non senza qualche timore:

Buon lunedì a tutti. Inizia oggi alle ore 12 su Rai1 la mia avventura con Camper. Per la prima volta conduco in studio e sono molto emozionato. Statemi vicino mi raccomando e perdonatemi eventuali errori. Spero di essere all’altezza dell’eredità lasciata dal maestro e amico Marcello Masi.

Camper si ferma per due settimane

Una sostituzione che, però, avrà luogo solamente per tre settimane. La trasmissione chiuderà, come da palinsesti, il 6 settembre, però sono previste ben due settimane di vacanza per l'intero staff, durante le quali andranno in onda le repliche del programma. Il periodo di stop sarà quello che va da lunedì 12 agosto a venerdì 23 agosto, per poi riprendere da lunedì 26 agosto, in attesa del passaggio di testimone con Antonella Clerici e il suo È sempre Mezzogiorno, che tornerà in onda il 9 settembre.