Chi è Diego Borella, l’assistente alla regia morto sul set di Emily in Paris 5

Diego Borella è l’assistente alla regia che è morto sul set della serie Netflix Emily in Paris 5. Esperto di arti visive, aveva lavorato anche in altre serie di successo come Doc – Nelle tue mani.

La morte di Diego Borella, assistente alla regia, ha sconvolto il set di Emily in Paris 5. L'uomo aveva solo quarantasette anni. Secondo i primi dettagli emersi, la sua vita è stata stroncata da un malore, probabilmente un attacco di cuore. Inutile il tempestivo intervento dei medici. Diego Borella era un professionista stimato, assistente alla regia ma non solo. Si dedicava anche alla scrittura, tra poesie e fiabe per bambini. Le riprese della serie Netflix sono state sospese.

Chi è l'assistente alla regia morto sul set di Emily in Paris

Diego Borella aveva 47 anni ed era un professionista molto stimato. Attualmente era l'assistente alla regia della quinta stagione della serie Netflix Emily in Paris, le cui riprese sono in dirittura d'arrivo a Venezia. Borella era originario di Venezia e aveva coltivato la sua carriera con grande serietà, curando la sua formazione tra Londra, New York e Roma. Un vero e proprio professionista nelle arti visive, di recente aveva sperimentato nuove forme creative come la scrittura, spaziando dai componimenti poetici alle fiabe e ai racconti destinati ai piccoli lettori. Nel corso della sua carriera aveva anche lavorato in serie italiane di grande successo come la fiction di Rai1 Doc – Nelle tue mani con Luca Argentero.

Diego Borella ha avuto un malore sul set

Le riprese di Emily in Paris sono state sospese. La tragedia è avvenuta giovedì 21 agosto. Diego Borella si trovava nell'hotel Danieli e attendeva di girare la scena che avrebbe messo fine alla giornata lavorativa. Intorno alle ore 19:00 si è sentito male. Tempestivo l'intervento del personale medico presente sul set, ma ogni tentativo di rianimarlo è risultato inutile. Il medico ha dovuto constatarne il decesso. Secondo quanto riporta La Repubblica, la morte potrebbe essere stata causata da un attacco di cuore.