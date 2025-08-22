Tragedia sul set di Emily in Paris, muore l’assistente alla regia italiano Diego Borella

Un grave lutto ha colpito la troupe della quinta stagione di Emily in Paris. Il 21 agosto, durante le riprese a Venezia, l’assistente alla regia si è improvvisamente accasciato al suolo perdendo i sensi. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso poco dopo.

Un grave lutto ha colpito il set veneziano della quinta stagione di Emily in Paris. Ieri sera l'assistente alla regia Diego Borella, di 47 anni, è morto. Stando a quanto riportato da fonti di stampa, Borella ha improvvisamente avvertito un malore e si è accasciato davanti alla troupe. I soccorsi, tempestivi, si sono rivelati purtroppo vani. Il tragico evento si è verificato intorno alle 19:00, all’interno dell’iconico Hotel Danieli.

Il personale medico presente sul set è intervenuto immediatamente, utilizzando defibrillatore e farmaci salvavita, mentre la squadra del Suem 118 è giunta in pochi minuti. Nonostante i disperati tentativi, alle 19.30 è stato dichiarato il decesso.

Il cordoglio del Comune di Venezia

Diego Borella era un professionista di grande talento, formatosi tra Venezia (sua città natale), Roma, Londra e New York. Attivo in cinema, teatro, arti visive e, più di recente, nella scrittura di fiabe per bambini e poesie, era stimato da colleghi e amici per il suo spirito creativo.

La troupe, profondamente scossa, ha immediatamente sospeso le riprese, che dal 15 al 25 agosto erano appunto previste nella città lagunare. Anche l’amministrazione locale ha espresso cordoglio: “Ci dispiace apprendere questa triste notizia… a tutti i suoi colleghi e la sua famiglia arrivino le condoglianze del Comune di Venezia”, ha dichiarato l’assessore al turismo Simone Venturin.

Le riprese di Emily in Paris in Italia

La lavorazione di Emily in Paris era iniziato lo scorso 25 maggio proprio in Italia, precisamente a Roma, con Emily Cooper, interpretata da Lily Collins, che viene nuovamente immersa nel contesto della capitale. Attualmente non ci sono aggiornamenti sulla prosecuzione delle riprese e, verosimilmente, nelle prossime ore arriveranno comunicati della produzione nel merito.