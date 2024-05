video suggerito

Chi è Benjamin Ingrosso, il cantante svedese è il cugino di Diodato Benjamin Daniele Wahlgren Ingrosso è un cantante svedese di origini italiane che ha partecipato all’eurovisione Song Contest nel 2018. È il cugino del cantautore Diodato e di Sebastian Ingrosso, dj svedese componente degli Swedish House Mafia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

Benjamin Ingrosso – all’anagrafe Benjamin Daniele Wahlgren Ingrosso – è stato uno dei protagonisti della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest, in onda in diretta su Rai2 martedì 7 maggio. Sul palco, oltre agli artisti in gara, anche il dj diventato celebre in Italia anche a causa di una curiosità: Ingrosso, che ha origini italiane, è il cugino di Diodato, cantautore vincitore di Sanremo nel 2020 con la canzone Fai Rumore. Ingrosso è inoltre cugino di Sebastian Ingrosso, dj svedese componente degli Swedish House Mafia. Già noto in Svezia per avere partecipato all’Eurovision Song Contest nel 2018 tra gli artisti in gara, è tornato quest’anno sul palco della Malmö Arena in qualità di ospite. Figlio dell’ex ballerino Emilio Ingrosso e della cantante Pernilla Wahlgren, ha origini italiane da parte del padre.

Chi è Benjamin Ingrosso, la carriera del cantante

Nato a Danderyd, in Svezia, il 14 settembre 1997, coltiva fin da piccolo la passione per la musica esattamente come il fratello Oliver e la sorella Bianca, anch’essi cantanti. Il pubblico svedese comincia a conoscerlo fin da bambino quando, nel 2006 a nove anni, partecipa al Lilla Melodifestivalen con il brano Hej Sofia che gli consente di agguantare la vittoria. L’anno successivo pubblica una cover del singolo Jag är en astronaut che gli consente di scalare le classifiche svedesi. Dopo avere partecipato e vinto all’edizione svedese di Ballando con le stelle nel 2014, Ingrosso tenta per due volte la strada della partecipazione all’Eurovision Son Contest partecipando al Melodifestival, concorso con il quale la Svezia sceglie il suo candidato al Contest. Riesce ad arrivare primo nel 2018 con la cauzione Dance You Off e ottiene il diritto di rappresentare il suo paese all’Eurovision dove si classifica settimo con 274 punti. Lo stesso anno, dopo avere inciso un brano con il duo francese Ofenbach, si esibisce a Miss Italia 2018. Ma il successo italiano vero e proprio arriva solo nel 2024 grazie al brano Kyte che ottiene un successo internazionale, soprattutto in Italia.

Le origini italiane di Benjamin Ingrosso e la parentela con Diodato

Benjamin Ingrosso con la madre Pernilla Wahlgren

Benjamin Ingrosso ha origini italiane da parte di padre. È figlio dell’ex ballerino italiano Emilio Ingrosso e della cantante svedese Pernilla Wahlgren. I genitori, dopo le nozze celebrate nel 1993, si sono separati nel 2002. Benjamin è cugino di primo grado del dj e membro degli Swedish House Mafia Sebastian Ingrosso, figlio dello zio Vito. È inoltre cugino del cantautore italiano Diodato tramite suo zio Nicola. A febbraio, ospite di Rtl 102.5, l’artista svedese aveva raccontato di non avere mai perso i contatti con l’autore di Fai rumore: “Con Antonio non ci vediamo da quando eravamo bambini, ma negli anni siamo rimasti in contatto tramite Instagram, e domani finalmente andremo a cena insieme. Mio padre parla sempre svedese, anche se è originario di Taranto e parla fluentemente italiano. Sono deluso dal fatto che non abbia condiviso con me di più la sua lingua madre italiana”.

La vita privata di Benjamin Ingrosso

Sotto il profilo sentimentale, Benjamin Ingrosso è single. “Lavoro tanto, quindi non ho tempo per incontrare qualcuna. Ogni volta in cui lo faccio, non me la sento di entrare in una relazione perché mi voglio concentrare sul lavoro. Questo mi lascia un po’ con il cuore spezzato, ma mi fa anche scrivere canzoni più belle”, aveva dichiarato qualche mese fa a radio Deejay. Gelosissimo della sua vita privata, non ha mai condiviso molto con i fan che non conoscono alcun ex partner. Nemmeno il suo profilo Instagram fornisce informazioni in questo senso: ricchissimo di foto tratte dal quotidiano dell’artista, non mostrano alcun particolare affetto (salvo che per la madre definita “la donna più importante” della sua vita).