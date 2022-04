Charithra Chandran, Edwina in Bridgerton 2: “I miei genitori non volevano che facessi l’attrice” Charithra Chandran, l’interprete di Lady Edwina Sharma in Bridgerton 2, ha dichiarato che nonostante il suo successo e il supporto dimostrato in questi anni, i suoi genitori non hanno mai approvato del tutto la sua scelta di fare l’attrice.

A cura di Ilaria Costabile

Charithra Chandran l'attrice che interpreta Edwina Sharma nella seconda stagione di Bridgerton, ha raccontato in un'intervista rilasciata ad Insider che i suoi genitori non hanno approvato la scelta di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo. Il successo ottenuto dalla serie firmata da Shonda Rhimes ha portato la 25enne di origini indiane ad un successo clamoroso che, senza dubbio, le aprirà le porte per nuovi progetti.

Le perplessità dei genitori

Dopo il suo exploit sulla piattaforma Netflix, la giovane interprete si è raccontata in più interviste, parlando della sua passione per la recitazione che ha sempre affiancato allo studio, tanto che ha conseguito ben due lauree prima di dedicarsi completamente al teatro, il suo primo vero amore. Chi ha espresso vari dubbi in merito a queste scelte, sono stati i genitori che, però, non le hanno mai fatto mancare il sostegno necessario a realizzare i suoi sogni:

Ho sempre studiato e ho frequentato anche l'accademia. Non è che i miei fossero favorevoli o meno (alla recitazione in giovane età), non gli importava del teatro, ma era qualcosa che amavo, e non influenzava i miei studi. Loro sono felici che io sia felice e sono orgogliosi di quello che conquistato. Se sono felici della mia scelta di carriera? Sinceramente no. E non mi aspetto che lo siano. Questo non significa che non siano buoni genitori, non significa che non siano di supporto.

Il personaggio di Edwina Sharma

In merito al personaggio da lei interpretato in Bridgerton 2, Charithra Chandran, ha dichiarato di essere entusiasta del suo ruolo e di aver accolto con grande entusiasmo l'opportunità di lavorare in una produzione così nota e che ha avuto un successo mondiale. Il secondo capitolo della saga, infatti, era atteso con grande trepidazione dai fan che, però, già nutrivano alcune perplessità in merito all'assenza del Duca di Hastings, ma il visconte Anthony Bridgerton è riuscito a destreggiarsi egregiamente nelle vesti di protagonista.