Celine Dion ricorda il marito René Angélil morto nove anni fa: "Mi mancherai per sempre" Céline Dion ha dedicato un post al marito René Angélil, scomparso il 14 gennaio 2016 per un cancro alla gola.

Nel giorno del nono anniversario della scomparsa del marito René Angélil, Céline Dion ha condiviso sui social un post dedicato a lui. Nell'immagine la cantante è circondata dai tre figli René-Charles, Eddy e Nelson e a corredo dello scatto una dedica: "Mi mancherai per sempre mon amour".

La dedica di Céline Dion per il marito René Angélil

Martedì 14 gennaio Céline Dion ha condiviso sui social un post dedicato al marito René Angélil, scomparso nel 2016 all'età di 73 anni per un cancro alla gola. A corredo dello scatto in cui appare seduta in mezzo ai suoi figli, ha scritto: "René, non possiamo credere che te ne sia andato già da nove anni. Non passa giorno che non sentiamo la tua presenza, RC, Eddy, Nelson e io". E ancora: "Eri il mio più campione, il mio compagno e colui che ha sempre visto il meglio in me. Ti onoro e ci mancherai per sempre mon amour… Ti amiamo".

La storia d'amore tra Céline Dion e René Angélil

Céline Dion e René Angélil si conobbero quando lei aveva solo 12 anni e lui 38. Il loro primo incontro avvenne per motivi professionali, Angélil era una manager deciso a puntare tutto sulla giovane cantante. La loro relazione d'amore iniziò nel 1988, ma rimase segreta per cinque anni. Il matrimonio venne celebrato il 17 dicembre 1994 nella Basilica di Notre-Dame a Montréal. Il 25 gennaio 2001 nacque René-Charles, mentre i gemelli Nelson ed Eddy il 23 ottobre 2010. Nel 2014 la cantante mise in pausa la sua carriera per "motivi familiari e di salute". René Angélil, a cui venne diagnosticato un cancro alla gola, morì il 14 gennaio 2016. In un'intervista rilasciata a Usa Today prima della sua scomparsa, aveva spiegato che i medici non sapevano quanto tempo gli rimanesse da vivere e aveva rivelato le parole del marito: "Vuole morire tra le mie braccia" La star accettò che il suo funerale, tenutosi il 22 gennaio, fosse filmato.