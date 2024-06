video suggerito

La vita privata di Celine Dion: l’amore per il marito Renè Angèlil e i tre figli della cantante La vita privata di Celine Dion: la cantante di My heart will go on sposò Renè Angelil, suo produttore e manager, nel 1994. Suo marito è morto di cancro nel 2016. La coppia ha avuto tre figli: René-Charles, Eddy e Nelson. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Celine Dion ha avuto una vita privata decisamente intensa, anche molto toccante e, soprattutto, esposta in pubblica piazza. Suo marito, infatti, è il suo stesso produttore e manager René Angélil. Si sposarono nel 1994 e avevano un grandissimo rapporto. La storia d'amore è stata stroncata nel 2016, a causa di un cancro che ha messo fine alla vita di Angélil. La coppia ha avuto tre figli: René-Charles e i gemelli Eddy e Nelson. Il primogenito, oggi è un rapper di discreto successo.

Il matrimonio con René Angelil e la sua morte

Celine Dion e René Angelil si sono conosciuti nel 1980, quando Celine aveva solo 12 anni e René 38. Tutto è iniziato come una relazione professionale che si è poi trasformato in un grande amore nel 1987, culminato col matrimonio nel 1994. Tra i due c'era grande differenza d'età, ma la loro storia d'amore è stata sincera e duratura. René Angelil si ritrovò con la diagnosi terribile di un cancro alla gola nel 1998: questa battaglia, Celine Dione la rese pubblica. La morte arrivò nel 2016. Celine Dion ha spesso parlato del grande dolore per la morte del compagno di vita, non tralasciando dettagli: "Vuole morire tra le mie braccia". René Angelil organizzò il suo funerale in tutti i dettagli per non causare problemi a sua moglie.

Celine Dion con il figlio ReneCharles.

René-Charles, Eddy e Nelson: chi sono i figli di Celine Dion e René Angelil

Celine Dion e René Angelil, come detto in apertura, hanno avuto tre figli. Il primogenito, René-Charles, nato nel 2001, ha oggi 23 anni e ha seguito le orme della madre nel mondo della musica, diventando un rapper. Lui e Celine sono molto legati, come dimostrato dalla sua sorpresa alla madre durante i Billboard Awards. I gemelli Eddy e Nelson sono nati nell'ottobre 2010. Eddy prende il nome dal cantante preferito di Celine, Eddy Marnay, mentre Nelson è in onore di Nelson Mandela. I