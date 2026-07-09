Catherine Zeta Jones ricorda la cugina acquisita Bonnie Tyler: “È stata parte della mia vita, donna straordinaria”

Catherine Zeta Jones ha ricordato Bonnie Tyler, la voce del brano Total Eclipse of the Heart morta a 75 anni. Tra loro un rapporto anche familiare, dal momento che il marito della cantante, Robbie Sullivan, è il cugino dell’attrice: “Una donna straordinaria”.

Catherine Zeta Jones ha reso omaggio a Bonnie Tyler. La cantante, voce del brano Total Eclipse of the heart, è morta il 9 luglio all'età di 75 anni. L'attrice ha condiviso sui social un messaggio in suo onore, ricordandone non soltanto le doti artistiche ma anche lo stretto legame che le ha sempre unite. "Lei ha fatto parte della mia vita", ha spiegato l'attrice.

Tra Zeta Jones e Bonnie Tyler c'era un legame familiare: il marito della cantante, Robert Sullivan, è infatti il cugino dell'attrice. Questo ha reso le due donne "cugine acquisite" e le ha portate nel tempo a diventare una presenza sempre più importante una nella vita dell'altra. Nel renderle omaggio, Zeta Jones ha pubblicato una loro foto risalente agli Anni Duemila, scattata in occasione del suo matrimonio con Michael Douglas, durante il quale Tyler si è esibita proprio con il brano che l'ha resa più celebre. "Ha cantato e si è scatenata al mio matrimonio. Una donna straordinaria con una voce altrettanto straordinaria", ha scritto l'attrice. E ha poi aggiunto: "Grazie nostra regina Bonnie per la gioia che hai regalato a tante persone".

In passato Tyler aveva parlato della sua esibizione al matrimonio di Zeta Jones in un'intervista rilasciata alla BBC: la donna aveva spiegato di aver cantato il suo brano di successo intorno a mezzanotte e di non aver bevuto niente prima dell'esibizione, a cui teneva particolarmente. Il suo matrimonio con Sullivan invece, uomo d'affari ed ex atleta olimpico, risale al 1973 ed è durato fino alla sua morte. Tyler aveva 75 anni e due mesi prima di morire le era stato indotto il coma farmacologico dopo un intervento chirurgico d'urgenza all'intestino. Il decesso è avvenuto il 9 luglio nell'ospedale in Portogallo in cui era ricoverata. La famiglia ne ha dato notizia, chiedendo rispetto per il momento di profondo dolore.